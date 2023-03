Live! Schalke gegen VVV Venlo: Das S04-Testspiel im Ticker

Gelsenkirchen. Der FC Schalke absolviert in der Länderspielpause ein Testspiel. Heute geht es in Gelsenkirchen gegen VVV Venlo. Wir sind live dabei.

Der FC Schalke 04 nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Heute trifft der Fußball-Bundesligist in Gelsenkirchen auf den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo. Gespielt wird im Parkstadion, der Anstoß erfolgt um 13 Uhr. Verfolgt werden kann die Partie von den Schalke-Fans live vor Ort, aber auch hier im Live-Ticker.

Wer live vor Ort dabei sein will, kann außerdem Tickets für die Partie erwerben. Eintrittskarten für das Spiel gegen die Limburger sind weiterhin auf tickets.schalke04.de erhältlich. Es stehen ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung. Vollzahlertickets sind für zehn Euro erhältlich, ermäßigte Tickets kosten sieben Euro.

Schalke-Trainer Thomas Reis stehen nicht alle Spieler zur Verfügung. Nicht auflaufen werden die Nationalspieler der Schalker. In der EM-Qualifikation spielen Alex Král (Tschechien) und Mehmet Can Aydin (Türkei). Henning Matriciani und Tom Krauß bereiten sich mit Deutschlands U21 auf die EM vor und Ibrahima Cissé will sich mit Mali für den U23-Afrika-Cup qualifizieren.

