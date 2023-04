LIVE! Schalke kämpft gegen Köln im U19-Pokalfinale

Potsdam. Der Titel ist zum Greifen nahe: Die U19 des FC Schalke 04 trifft heute im Pokalfinale auf den 1. FC Köln. Die Partie im Live-Ticker.

Während die Profis des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen, greift die A-Jugend der Königsblauen nach dem DFB-Pokal: Im U19-Finale trifft der S04 heute ab 11 Uhr in Potsdam auf die A-Jugend des 1. FC Köln.

Das U19-Pokalfinale zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln live in unserem Ticker:

Einmal mehr im Fokus steht bei den Schalkern Sturmtalent Keke Topp, der auch schon Profi-Cheftrainer Thomas Reis aufgefallen ist. Reis brachte Topp beim 1:3 in Hoffenheim in die Partie. Der 19-Jährige hat in der A-Jugend-Bundesliga zwölf Treffer erzielt und landete damit in der Knipser-Statistik auf dem dritten Platz hinter Jaka Cuber Potocnik (Köln/13) und Julian Dean Rijkhoff (Dortmund/15). Auf Topps Torriecher wird es somit auch am Sonntag im Pokal-Kracher gegen West-Rivale Köln wieder ankommen. (fs)

Die Startaufstellungen des U19-Pokalfinals zwischen Schalke und Köln

Schalke: Yusufu; Hansen, Barthel, Bulut - Anubodem, Lanfer, Hadzha, Gyamfi - Tonye, Meisel - Topp

Köln: Blazic; Toure, Bakatukanda, Monning, Wagner - Kujovic - Simnica, Wäschenbach - Downs, Diehl

