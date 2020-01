LIVE! Hin und her zwischen Schalke und Gladbach - noch 0:0

Schalkes Neuzugang Michael Gregoritsch steht in der Startelf.

Gelsenkirchen. Die Bundesliga geht wieder los! Zum Auftakt trifft der Tabellenfünfte Schalke im Topspiel auf den Zweiten Borussia Mönchengladbach. Der Ticker!

Nach 36 Tagen Winterpause geht die Fußball-Bundesliga wieder los - und das direkt mit einem Topspiel: Der FC Schalke 04 empfängt Borussia Mönchengladbach! Zwei Überraschungsteams treffen aufeinander, zwei Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen, zwei Mannschaften, die rasanten, offensiven Fußball mögen!

Gladbach muss auf Schalke Bensebaini ersetzen

Schalkes Trainer David Wagner muss gegen Gladbach auf seinen wichtigsten Mann verzichten: Mittelfeld-Lenker Amine Harit hat seine Oberschenkel-Beschwerden nicht rechtzeitig überwinden können. Somit fehlt er den Königsblauen genauso wie die schon seit Wochen verletzten Weston McKennie, Salif Sané und Benjamin Stambouli. Für den gesperrten Torwart Alexander Nübel hütet zum dritten Mal Markus Schubert von Beginn an das Tor der Königsblauen. Zugang Michael Gregoritsch (kam auf Leihbasis vom FC Augsburg) hat es direkt in die Startelf geschafft. Er stürmt neben Benito Raman. Jean-Clair Todibo (kam vom FC Barcelona) sitzt auf der Bank, obwohl er erst am Donnerstag zum ersten Mal mittrainierte.

Borussia Mönchengladbach tritt ohne den verletzten Ramy Bensebaini an. Trainer Marco Rose setzt auf den Ex-Schalker Breel Embolo. Während Sportdirektor Max Eberl darauf hofft, dass Embolo seinem ehemaligen Verein "weh tut", wählte Rose diplomatischere Sätze: "Breel hat eine unglaubliche Qualität und trotzdem in vielen Bereichen auch noch Luft nach oben. Ich denke, dass bei ihm in den nächsten Jahren noch einiges vorangehen wird." Kein Wort über Schalke...

So spielen Schalke und Mönchengladbach

Schalke: Schubert - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Schöpf - Serdar - Raman, Gregoritsch. Trainer: Wagner

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Hofmann, Zakaria - Embolo - Herrmann, Pléa, Thuram. Trainer: Rose

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

