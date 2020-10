Live! Schalke muss gegen Union Berlin ohne Uth auskommen

Gelsenkirchen. Schafft Schalke 04 gegen Union Berlin seinen ersten Bundesliga-Sieg seit Januar? Eine veränderte Aufstellung soll dabei helfen. Der Live-Ticker.

Schalke 04 muss beim so wichtigen Heimspiel an diesem Sonntag um 18 Uhr (Sky) gegen Union Berlin ausgerechnet auf Mark Uth verzichten. Der Stürmer steht nach Schalker Angaben wegen muskulärer Probleme gar nicht im Kader. Seinen Platz in der Startelf erhält der junge Can Bozdogan.

Uth war vor der Partie von Trainer Manuel Baum zum Schlüsselspieler erklärt worden - sein Fehlen ist ein herber Verlust. Ansonsten startet Schalke mit der erwarteten Elf, wobei Vedad Ibisevic im Sturm den Vorzug vor Goncalo Paciencia (nur auf der Bank) erhält.

Schalke-Trainer Baum baut Aufstellung um

Insgesamt wird die Mannschaft gegenüber dem 0:4 in Leipzig auf sechs Positionen verändert: Neu in die Elf kommen Torwart Frederik Rönnow, Rechtsverteidiger Kilian Ludewig sowie die vier Offensivspieler Benito Raman, Steven Skrzysbki, Can Bozdogan und eben Vedad Ibisevic. Ihre Plätze verlieren die verletzten Fährmann, Serdar und Uth sowie Stambouli, Schöpf und Paciencia (alle Bank).

Hoffen auf den ersten Bundesliga-Sieg seit Januar

Schalkes letzter Sieg in der Bundesliga datiert vom 17. Januar: Damals gewannen die Königsblauen zum Start in die Rückrunde der vergangenen Saison mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach - seitdem folgten in der Bundesliga 19 (!) sieglose Spiele am Stück mit einem Torverhältnis von 8:52.

In den letzten sechs Spielen (saisonübergreifend) gab’s nicht mal mehr einen einzigen Punkt - sie gingen allesamt verloren. Sollte es auch gegen Union Berlin so weitergehen, wäre das ein nächster negativer Vereinsrekord: Sieben Niederlagen in Folge hat Schalke in der Bundesliga bisher noch nie kassiert.

Der neue Trainer Manuel Baum, seit dem 30. September auf Schalke im Amt, will diesen dramatischen Absturz nun bei seiner Heimpremiere auf Schalke bremsen - ein Sieg gegen Union, sagt er, “wäre für jeden extrem wichtig”.

Baums Strategie gegen Union ist es, “dass wir uns offensiver ausrichten”. In Einzelgesprächen hat er von den Spielern Erstaunliches erfahren, woran diese den Absturz in den vergangenen Monaten festmachen. “Die zentrale Botschaft war: Wenn wir ein Gegentor kriegen, haben wir nicht die Phantasie, dass wir vorne ein Tor schießen können.” In keinem dieser 19 sieglosen Spiele schoss Schalke mehr als ein Tor.

Bei seiner Schalke-Premiere in Leipzig (0:4) hat Baum vor zwei Wochen den erschütternden Zustand der Mannschaft auch an Statistiken festmachen können. Nach den ersten drei Spielen dieser Saison ist Schalke die lauf schwächste Mannschaft der Liga (nur 107 km pro Spiel), und die mit den wenigsten Sprints (nur 182 pro Spiel). Zudem hat keine Mannschaft mehr gegnerische Torschüsse zugelassen als Schalke (insgesamt 60) und kein anderer hat 15 Gegentore in den ersten drei Spielen kassiert.

So startet Schalke gegen Union: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Bozdogan, Raman - V Ibisevic.

Hier geht es zum Live-Ticker: