Schalke-PK: Schröder spricht über Zoff-Gerüchte um Trainer Kramer

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht am Samstag im Kellerduell bei Bayer Leverkusen unter Druck. Frank Kramer und Sportchef Rouven Schröder sprechen über das Spiel.

Ein guter Zeitpunkt ist es aus Sicht des FC Schalke 04 vermutlich nicht: Am Tag nach der Niederlage in Porto hat sich Bayer Leverkusen von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Xabi Alonso wird schon am Wochenende auf der Bank sitzen. Ein Weltmeister für den Werksklub.

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder kommentiert Zoff-Gerüchte

Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg saß beim FC Schalke 04 der Schock ohnehin ganz tief. Noch stehen die Königsblauen nicht auf einem Abstiegsplatz, das könnte sich aber nach den schweren Aufgaben in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und gegen Hoffenheim (Freitag, 14. Oktober, 20.30 Uhr/DAZN). Über diese Ausgangslage haben Schalke-Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag gesprochen. Beide saßen bei der Pressekonferenz der Schalker ab 12 Uhr auf dem Podium.

Schröder sprach auch über aktuelle Zoff-Gerüchte. Demnach soll es zwischen Trainer Frank Kramer und den Führungsspielern kriseln. "Wenn ich das Gefühl hätte, dass es Baustellen gibt, gehe ich direkt darauf zu. Ich kann keine Schwingung erkennen, dass es da Dissonanzen gibt. Wir sind alle in einem Boot, in guten wie in schlechten Zeiten."

Die Schalke-PK vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen im Live-Ticker zum Nachlesen

12:18 Uhr: Das war es aus Gelsenkirchen. Weitere Berichte zum FC Schalke 04 gibt es gleich hier auf diesem Portal.

12:17 Uhr: Kramer über die Kader-Chancen von Florent Mollet: "Der Florent gibt Gas im Training, er ist ein Kandidat für den Kader am Samstag."

12:16 Uhr: Kramer über Kritik an seiner Person: "Wenn man Spiele verliert, ist es normal, dass man dafür nicht gelobt wird. Man kriegt das mit, nimmt das zur Kenntnis, lenkt seinen Fokus aber auf das, was man beeinflussen kann."

12:15 Uhr: Schröder sagt, das Ziel sei ganz klar, nach dem Bayern-Spiel "über dem Strich" zu stehen - heißt: 15. Platz oder höher.

12:13 Uhr: Schröder über die sportliche Lage: "Ich weiß, wie schnell alles umschlagen kann hier. Der Verein pulsiert. (...) Wir haben immer gesagt: Mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Wir müssen immer am Limit spielen, um zu punkten. Dazu sind wir in der Lage, das lasse ich mir nicht kleinreden. Wir stehen noch über dem Strich."

12:12 Uhr: Schröder ist mit den Führungsspielern sehr zufrieden, sagt er. Auch er lobt Leo Greiml.

12:10 Uhr: Schröder über mögliche Probleme zwischen Trainer Frank Kramer und den Führungsspielern: "Wenn ich das Gefühl hätte, dass es Baustellen gibt, gehe ich direkt darauf zu. Ich kann keine Schwingung erkennen, dass es da Dissonanzen gibt. Wir sind alle in einem Boot, in guten wie in schlechten Zeiten."

12:09 Uhr: Kramer über eine mögliche Doppelspitze Terodde/Polter: Gegen Augsburg hat das gut geklappt. Sie ist eine Option für uns. Die Jungs haben gegen Augsburg gut gearbeitet, Simon hat getroffen."

12:09 Uhr: Kramer über die Innenverteidigung: "Leo ist an der Reihe, er hat eine Menge Energie, kloppt sich dazwischen, will alles aufsaugen. Es hat es sich verdient." Zum Back-up: Er nennt Matriciani und Kral.

12:07 Uhr: Kramer weiter: "Ein neuer Trainer hat immer eine neue Ansprache. Alles wird aber in der kurzen Zeit nicht auf links gedreht. Ich habe Xabi Alonso als Spieler gesehen, er war großartig. Jetzt ist er aber Trainer."

12:05 Uhr: Kramer über den Trainerwechsel bei Bayer Leverkusen: "Es ändert schon ein klein wenig etwas. Aber auch wenn der Trainer neu ist, die Spieler bleiben ja gleich. Es ist wichtig, dass man bei sich bleibt."

12:04 Uhr: Schalke-Trainer Kramer zum Personal: "Kaminski, Cisse, van den Berg und Zalazar stehen nicht zur Verfügung. Cedric Brunner hat das komplette Programm mitmachen können. Steht wohl wieder zur Verfügung."

12:01 Uhr: Die PK findet heute an einem ungewohnten Ort statt - im "Hagedorns". Der Presseraum ist wegen "Ole auf Schalke" belegt.

12 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen!

