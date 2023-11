Gelsenkirchen. Ab 13.30 Uhr spricht Schalke-Trainer Karel Geraerts heute über die bevorstehende Aufgabe gegen die SV Elversberg am Freitag.

Am Freitagabend (18.30 Uhr) will der FC Schalke 04 den nächsten Schritt aus der Krise machen. Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg soll der dritte Sieg in Folge in der 2. Bundesliga gelingen. Auch für Elversberg wird das Gastspiel auf Schalke ein ganz spezielles. „Es ist von Woche zu Woche so, dass wir tolle Spiele haben. Jetzt vor 60.000 Leuten auf Schalke spielen zu dürfen, ist für jeden einzelnen sicherlich etwas Besonderes“, freut sich auch SVE-Trainer Horst Steffen auf das Auswärtsspiel.

An diesem Donnerstag spricht Schalke-Trainer Karel Geraerts über die wichtige Partie der Königsblauen. Wie steht es um das Personal? Wie war die Trainingswoche? Hier gibt es den Live-Ticker.

