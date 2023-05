Schalke 04 tritt ohne Abwehrchef Moritz Jenz bei Mainz 05 an

Gelsenkirchen. Die Hoffnung lebt! Am Freitag steht Schalke 04 ein weiteres Schicksalsspiel bevor. Es geht zum FSV Mainz. Trainer Reis äußerte sich zur Lage.

Vier Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison hofft der FC Schalke 04 weiter auf den Klassenerhalt. Nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende war die Euphorie in der Arena riesig. Die Fans feierten die Mannschaft minutenlang, einige Profis waren zu Tränen gerührt.

Nun aber müssen die Schalke-Profis weiter liefern im Abstiegskampf. Am Freitag geht es zum FSV Mainz 05 (20.30 Uhr). Schalke hat das vermeintlich schwerste Restprogramm der Kellerkinder. Mit Mainz 05, Spitzenreiter Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gehen alle S04 Gegner in der oberen Tabellenhälfte in die letzten Partien. Somit ist klar: Das Duell mit Mainz ist ein Wichtiges. Wie steht es um das Personal, mit wer läuft im Schalker Trikot auf? Schalke-Trainer Thomas Reis gab Einsichten in die Geschehnisse vor dem Mainz-Spiel.

Die Schalke-PK im Live-Ticker zum Nachlesen

12:30 Uhr: Es geht los, Thomas Reis hat auf dem Podium vor den Journalisten Platz genommen.

12:31 Uhr: Zunächste eine schlechte Nachricht. Verteidiger Moritz Jenz wird nicht gegen Mainz spielen. Schalkes Stabilisator absolvierte zuletzt ein individuelles Programm in der Halle. Der Innenverteidiger kämpfte immer wieder mit muskulären Problemen, der linke Oberschenkel machte Schwierigkeiten. Nach Einsätzen gegen Hertha und Freiburg setzte Jenz gegen Werder wieder aus. Der Muskel hatte sich wieder gemeldet. "Es wird nicht reichen für dieses Spiel", so Reis.

Verzichten muss Reis weiterhin auf Keeper Ralf Fährmann und Justin Heekeren. Zudem kann Soichiro Kozuki nicht mitwirken.

#Reis zum Personal: Moritz #Jenz steht nicht zur Verfügung. Wir müssen bei ihm von Woche zu Woche schauen. Cedric #Brunner und Tim #Skarke haben bisher alle Einheiten absolviert - es spricht nichts dagegen, dass beide im Kader stehen.#S04 | #S04PK | #M05S04 pic.twitter.com/qN471uEgXJ — FC Schalke 04 (@s04) May 3, 2023

12:32 Uhr: Besser sieht es bei Sepp van den Berg und Cedric Brunner aus. Cedric Brunner war bereits am Montag wieder Teil des Schalker Trainings. "Da spricht nichts dagegen, dass er spielt", so Reis. Brunner hat seine Schulterverletzung auskuriert.

Van den Berg gab am Samstag sein Comeback gegen Bremen, in der Schlussviertelstunde stand er wieder auf dem Platz. Wegen einer Sprunggelenksverletzung hatte der 21-Jährige zuvor nur viermal Bundesliga-Luft geschnuppert.

Auch Tim Skarke wird wohl im Kader stehen. Der Offensivspieler, den Schalke im Winter von Union Berlin ausgeliehen hatte, ist seit Dienstag zurück im Mannschaftstraining des Bundesliga-Aufsteigers.

12.34 Uhr: Reis spricht über den möglichen Abgang von Alex Kral. "Bisher sind es noch Gerüchte. Damit befasse ich mich weniger. Für mich ist er nach wie vor ein Spieler von S04", sagt Reis. Wie man ihn von einem verbleib auf Schalke überzeugen könnte, wird Reis gefragt. "Wir haben hier auf Schalke ein geiles Umfeld. Er hat einen Trainer, der hinter ihm steht und er hat noch viel Entwicklungspotenzial. Wenn wir die Liga halten, bin ich überzeugt, dass wir ihm hier eine tolle Perspektive bieten können."

12.37 Uhr: Über Gegner Mainz 05: "Mainz spielt eine tolle Runde. Sie haben in Wolfsburg nicht alles abrufen können, was sie auszeichnet", sagt Reis. "Sie haben durch ihre Spielweise viel Selbstvertrauen getankt und sich gut entwickelt. Wir wollen aber auf uns schauen und unsere Spielweise durchsetzen."

Das große Ziel? Reis lächelt: "Drei Punkte. Wir müssen unsere Auswärtsbilanz aufbessern.

Dafür geht der Trainer ein gewisses Wagnis beim Personal ein. „Wir können die Spieler nicht langsam heranführen, uns steht das Wasser bis zum Hals. Daher muss ich auch riskieren, dass der ein oder andere Spieler ausfällt“, sagte der Trainer.

12:40 Uhr: Der Trainer spricht über die insgesamt fünf mit vier Gelben Karten vorbelasteten Spieler, darunter Marius Bülter, Rodrigo Zalazar und Maya Yoshida. hat er Angst vor einer Gelbsperre? "Nein, es gibt keine Ansage, sich deshalb zurückzuhalten", sagt Reis. "Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Kommt es zur Sperre, müssen andere einspringen. Gesperrt ist mir lieber als verletzt."

12:42 Uhr: Reis über das neue Selbstvertrauen: "Gegen Bremen ist es uns erstmals gelungen, einen Rückstand umzubiegen. Da haben wir den nächsten Step erreicht. Das hat neue Kräfte freigesetzt. Es geht jetzt darum, unsere Auswärtsbilanz zu verbessern und in Mainz drei Punkte zu holen."

12:45 Uhr: Reis wird noch einmal auf Brunner angesprochen: "Cedric ist ein Spieler, der immer dann auffällt, wenn er mal nicht spielt. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Er hat im Moment keine Probleme, ist aktiv in den Zweikämpfen und könnte eine Alternative für den Kader sein."

12:50 Uhr: Die PK ist beendet.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04