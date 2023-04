Live! Schalke-PK: Thomas Reis spricht heute vor S04 gegen Werder

Besonderer Gast in der Sendung "19:04 - der Schalke-Talk": Schalke-Trainer Thomas Reis spricht mit Moderator Sinan Sat und Reporter Andreas Ernst über den Abstiegskampf der Bundesliga, die Fans der Königsblauen, warum er noch an den Klassenerhalt glaubt und wie die Zukunftsplanung läuft.

Gelsenkirchen. Am Samstag steht Schalke 04 ein weiteres Schicksalsspiel bevor. Es geht gegen Werder Bremen. Trainer Thomas Reis äußert sich heute auf der PK.

Es ist für beide Mannschaften ein Schicksalsspiel: Am Samstag empfängt der FC Schalke 04 in Werder Bremen um 18.30 Uhr einen der traditionell großen Konkurrenten. Werder könnte mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen könnte. Die Schalker hingegen könnten bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz mit drei Punkten erstmals seit dem 8. Spieltag im Tabellenkeller wieder über den Strich klettern.

Fünf Spiele bleiben Schalke noch, um mindestens auf den Relegationsplatz zu klettern. Auf dem Papier sieht es nicht gut aus. Schalke trifft zunächst am Samstag auf Werder Bremen, danach gibt es nur noch ein weiteres Heimspiel gegen Frankfurt, dafür aber drei ganz schwierige Auswärtsspiele in Mainz, München und Leipzig. Schalke-Trainer Thomas Reis gibt Einsichten in die Geschehnisse vor dem Werder-Spiel.

Schalke-PK vor dem Spiel gegen Werder Bremen im Live-Ticker

12:29 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Gleich beginnt hier die Schalke-PK.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04