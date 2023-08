Live! Schalke-PK vor Holstein Kiel: Das sagt Thomas Reis

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht nach der Pleite in Braunschweig stark unter Druck. Am Freitag kommt Holstein Kiel. Die PK mit Thomas Reis heute im Live-Ticker.

Es läuft nicht rund auf Schalke. Nach der peinlichen 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Eintracht Braunschweig muss konstatiert werden: Die Königsblauen haben einen Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison hingelegt. Beide Auswärtsspiele wurden verloren, beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern profitierte S04 von einer doppelten Überzahl.

Am Freitag (18:30 Uhr, Sky) kommt Holstein Kiel in die Arena - mit dem früheren Schalke-Spieler Lewis Holtby. Die Störche rangieren mit sechs Punkten auf Platz fünf, verloren zuletzt nach zwei Siegen gegen den 1. FC Magdeburg. Für Schalke 04 zählt nur ein Sieg, alles andere würde für noch größere Unruhe sorgen. Was Schalke-Trainer Thomas Reis zur sportlichen Situation des Revierklubs und den kommenden Gegner sagt, erfahren Sie hier in diesem Live-Ticker zur Schalker Pressekonferenz. Ab 13 Uhr wird Reis heute in Gelsenkirchen auf dem Podium sitzen.

Schalke gegen Holstein Kiel: Die PK mit Thomas Reis heute im Live-Ticker

13:06 Uhr: Reis: "Alle Mannschaften sind heiß und gehen mit einer hohen Intensität ins Spiel." Auch Holstein Kiel habe eine gute Mannschaft.

13:05 Uhr: Reis über die Probleme von Lasme, der gegen Braunschweig Krämpfe bekam: "Er hat vielleicht zu wenig getrunken. Es ist schwer zu erklären."

13:04 Uhr: Sebastian Polter (Risswunde am Zeh) steht wohl erst gegen Wehen Wiesbaden zur Verfügung.

13:03 Uhr: Schalke-Personal: Drexler und Karaman fehlen gegen Holstein Kiel, Reis vermutet eine Ausfallzeit bis mindestens zur Länderspielpause.

13:01 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Die Schalke-PK mit Thomas Reis beginnt.

Schalke verliert in Braunschweig: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04