Live! Schalke liegt hinten: Bittencourt trifft für Werder

In der Bundesliga trifft eine personell veränderte Mannschaft von Schalke 04 auf Werder Bremen.

Mit Alexander Nübel im Tor und insgesamt vier Wechseln in der Startelf will Schalke an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Werder Bremen nach zehn sieglosen Bundesligaspielen in Folge den Weg aus der Krise finden.

Gegenüber der 1:2-Niederlage am Mittwoch in Düsseldorf verlieren Torwart Markus Schubert, Innenverteidiger Matija Nastasic, Linksverteidiger Bastian Oczipka und Mittelstürmer Guido Burgstaller ihren Platz - sie alle sitzen auf der Ersatzbank. Neu in die Startelf kommen dafür Alexander Nübel (Tor), Jean-Clair Todibo (Abwehr), Juan Miranda (linker Verteidiger) und Michael Gregoritsch (Angriff). Trainer David Wagner hat damit einige Konsequenzen aus der Talfahrt gezogen, so war Routinier Oczipka bei ihm bislang in jedem Spiel gesetzt. Nun erhält der junge Miranda seine Chance. Auch Matija Nastasic hatte zuletzt einen Stammplatz sicher, patzte aber auch zuletzt in Düsseldorf ebenso wie Torwart Markus Schubert. Für ihn rückt wie angekündigt Alexander Nübel wieder zwischen die Pfosten - Torwartwechsel Nummer vier in dieser Saison auf Schalke. Vom ganz großen Durchgreifen sieht Wagner aber weiter ab: So bleibt Talent Ahmed Kutucu weiter auf der Bank.

Schalke ist aktuell in der Bundesliga seit zehn Spielen ohne Sieg, in dieser Zeit gab es vier Unentschieden und sechs Niederlagen bei 3:24 Toren. Nur zweimal hatte Schalke in seiner Bundesliga-Geschichte eine noch längere Sieglos-Serie: In der Saison 1993/94 waren es zwölf Spiele ohne Sieg - Schalkes absoluter Negativ-Rekord. In der Saison 1996/97 gab es einmal elf sieglose Bundesligaspiele in Folge, was aber damals nicht so schlimm ins Gewicht fiel, weil die Mannschaft den Uefa-Pokal gewann. Als Spieler mit dabei übrigens: Schalkes heutiger Trainer David Wagner.

Wagner will jetzt gegen Werder die Trendwende erzwingen. Die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb hat er aber ebenso wie Sportvorstand Jochen Schneider abgehakt: “In unserer Situation verbietet es sich, von Europa zu reden”, sagt Wagner. Allerdings liegt Schalke trotz der Negativ-Serie weiterhin nur zwei Punkte hinter Platz sieben, der möglicherweise für die Europa League reichen könnte.

Gegner Werder Bremen steht im Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals: Werder (22 Punkte) liegt fünf Zähler hinter dem Relegationsrang, der gegenwärtig von Fortuna Düsseldorf belegt wird (27 Punkte). Die Fortuna muss aber am Abend bei Bayern München spielen - für Werder eine Chance, um Anschluss zu finden. “Es zählen einfach nur Siege”, sagt Trainer Florian Kohfeldt.

