Live! Schalke-Trainer Geraerts spricht über Holstein Kiel

Wieder einmal berherrschte unter der Woche ein nicht-sportliches Thema alles rund um den FC Schalke 04. Clemens Tönnies sorgte mit seinen Aussagen gegenüber unserer Redaktion, dass es „noch nie so schlimm“ um Schalke gestanden habe, für mächtig Wirbel. Auch andere Sponsoren äußerten sich auf Nachfrage dieser Redaktion. Schalkes Aufsichtsrat Axel Heferreagierte darauf. Dabei ist das Wochenende aus sportlicher Sicht für die Knappen durchaus brisant, schließlich treten sie am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel an, dem derzeit Drittplatzierten.

Schalke könnte mit einem Sieg bei einer der Top-Mannschaften der 2. Bundesliga zudem einen weiteren Schritt weg von den Abstiegsplätzen machen, nachdem in der vergangenen Woche das formstarke Eintracht Braunschweig vorerst wieder distanziert wurde. Der knappe Sieg sollte zudem Auftrieb geben.

Ob das wirklich so ist? Dazu wird sich Karel Geraerts ab 13.30 Uhr in der Pressekonferenz äußern. Wir tickern live mit, ihr verpasst keine wichtige Aussage des Schalke-Trainers.

