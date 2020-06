Live! Schalke liegt 0:2 hinten - Schmid trifft für Freiburg

Freiburg. Bleibt Schalke auch im 16. Spiel in Folge ohne Sieg? Trainer David Wagner ändert in Freiburg seine Startelf. Der Live-Ticker!

Selten in der langen Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 war ein Bundesligaspiel so nebensächlich wie das beim SC Freiburg am 34. Spieltag der Saison 2019/20 (15.30 Uhr/Sky). Ob die Mannschaft von Trainer David Wagner auch zum 16. Mal unbesiegt bleibt, interessiert viele Fans weniger als die Ereignisse in der Vereinsführung und im 400 Kilometer entfernten Gelsenkirchen.

Proteste gegen Tönnies auch in Freiburg

Denn auch im beschaulichen Freiburg, dem etwas anderen Ort in der Bundesliga, waren die aktuellen Proteste sichtbar. „Tönnies - kein Respekt vor Mensch, Tier und Schalke 04 - Finger weg vom e. V.“ schrieben Anhänger des SC Freiburg auf ein Plakat - als Unterstützung für die Anhänger der Königsblauen, die parallel zum Spiel gegen die ihrer Meinung nach falsche Vereinspolitik demonstrieren wollen.

Außer der Demo interessieren auch personelle Entscheidung rund um das Profiteam momentan mehr als das Fußballspiel selbst. Knapp zwei Stunden vor dem Spiel meldete Sky: Die Athletiktrainer Klaus Luisser und Bob Schoos müssen als Reaktion auf die vielen Verletzungen im S04-Team ihren Platz räumen. Zur neuen Saison kehrt nach Sky-Infos Werner Leuthard zurück, auf Schalke kein unbekannter Mann. Er war der „Schleifer“ in der Amtszeit von Felix Magath.

Änderungen bei Schalke auf drei Positionen

Noch einmal bereiten aber Schoos und Luisser das S04-Team vor. Und das ändert Trainer David Wagner auf drei Positionen. Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny fällt wegen einer Gelb-Sperre aus. Dafür rückt Timo Becker ins Team. Außerdem müssen Michael Gregoritsch und Levent Mercan auf die Bank, dafür spielen die Knappenschmiede-Talente Ahmed Kutucu und Can Bozdogan von Beginn an. Ihren Abschied feiern Alexander Nübel (wechselt zum FC Bayern München), Gregoritsch (kehrt zum FC Augsburg zurück) und Kapitän Daniel Caligiuri (Vertrag endet).

So spielt Schalke in Freiburg

Nübel - Becker, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Schöpf - Bozdogan, Caligiuri - Kutucu, Matondo.

Ersatzbank: Schubert, Langer (Ersatztorhüter), Raman, Gregoritsch, Boujellab, Thiaw, Mercan, Hofmann

Hier geht es zum Live-Ticker: