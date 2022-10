Schalke: Mohr droht auszufallen, so ist die Personallage

Gelsenkirchen. Am Freitag trifft Schalke 04 auf die TSG Hoffenheim. Neben den Langzeitverletzten könnte auch Tobias Mohr ausfallen.

Der Wind ist längst rauer geworden auf Schalke, die letzten Ergebnisse haben den Klub weiter in den Tabellenkeller gebracht. Platz 16, ein Sieg aus neun Spielen - das ist die ziemlich niederschmetternde Bilanz des Aufsteigers und somit auch von Trainer Frank Kramer, der erst im Sommer das Amt übernommen hatte.

Auch im Fan-Umfeld wird die Kritik am 50-Jährigen immer größer, es mehren sich Zweifel, ob Kramer der richtige Mann für den Verein ist. Klar ist aber: Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) wird Kramer auf der Bank sitzen. Was bei einer erneuten Niederlage passiert, ist aber noch völlig unklar. Zunächst einmal sitzt spricht Kramer in der Pressekonferenz über das kommende Spiel - ab 13 Uhr.

Pressekonferenz: Das sagte Frank Kramer vor dem Schalke-Spiel gegen Hoffenheim

13:21 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Alle weiteren News gibt es im Laufe des Tages wie gewohnt auf www.waz.de/s04

13:20 Uhr: Sollte es eine erneute Nicht-Leistung geben wie gegen Leverkusen, hält sich Kramer dann für den falschen Mann? "Ich konzentriere mich nur auf die Mannschaft. Außen kann ich nichts beeinflussen."

13:18 Uhr: Wie kann die Offensive verstärkt werden? Kramer: "Wir müssen über Änderungen nachdenken. Es gibt nicht nur taktische, sondern auch personelle Möglichkeiten", meint er auf die Nachfrage zu Mollet und Karaman.

13:17 Uhr: Schröder, ob er sich mit anderen Trainern beschäftigt: "Wir beschäftigen uns im Hier und Jetzt. Nichts anderes."

13:16 Uhr: Hat die Mannschaft die Aufarbeitung angenommen? "Jeder einzelne Spieler spielt für Schalke 04. Da ist jeder gefragt, eine Glaubwürdigkeit ins Stadion zu bringen. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, das hat mir die Mannschaft so auch signalisiert."

13:14 Uhr: Kramer über Hoffenheim: "Die TSG ist eine gewachsene Mannschaft, die den spielerischen Ansatz immer sucht. Sie haben die entsprechenden Möglichkeiten, bauen hinten mit einer Dreierkette auf, im Zentrum sind spielstarke Spieler. Im defensiven Zentrum haben sie sich verstärkt. Wir müssen das Zutrauen haben, uns auch zu zeigen, wenn wir den Ball haben. Und gemeinsam zum gegnerischen Tor wollen und dort die finalen Aktionen vorzubereiten."

13:12 Uhr: Schröder zum Trainerthema: "Wir haben viele gute Spiele von der Intensität gemacht. Das letzte Spiel hat uns alle enttäuscht. Das Ergebnis ist das eine, das andere die Haltung. Ausstrahlung, das war nicht Schalke 04. Das haben wir ganz klar angesprochen. Wir sind uns sicher, dass das jetzt anders sein wird. Es gibt einen klaren Appell, dass wir morgen ein anderes Gesicht zeigen. Da geht es gar nicht um den Cheftrainer, sondern dass wir uns als Schalke 04 besser präsentieren.

13:12 Uhr: Spürt Kramer einen Endspiel-Druck? "Auch das ist nicht mein Thema. Sechster Spieltag war ja auch schon mal ein 'Entlassico'. Auch da kam es von außen. Ich befasse mich nicht damit."

13:10 Uhr: Wie nimmt Kramer den Trubel um seine Person wahr? "Ich bin ein Mensch. Das spürt man natürlich. Nichtsdestotrotz ist es nicht mein Thema. Die Diskussionen vor dem Spiel sind nicht zielführend. Mein Fokus liegt auf der Mannschaft und dem Spiel gegen Hoffenheim. Von Tag eins haben wir uns darauf eingeschworen, dass wir um den Klassenerhalt spielen. Das ist das einzige Spiel. Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte. Wenn man es genau betrachtet, sind wir aber genau da, wo wir auch von Ihnen erwartet wurden: Nämlich, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Ich gebe jeden Tag alles, dass wir unser Ziel erreichen. Auch wenn man die Unruhe spürt, der Fokus ist ganz klar auf unserer Mannschaft und dem Verein. Der Situation muss sich jeder bewusst sein."

13:09 Uhr: Bringt eine Dreierkette offensiv mehr für Spieler wie Thomas Ouwejan? "Die Außen können höher spielen, aufrücken, klar. Man kann Überzahl schaffen und in die Vorwärtsbewegung gehen."

13:08 Uhr: Was macht Hoffnung auf die Wende? "Leverkusen haben wir in verschiedenen Konstellationen analysiert. Es wird eine andere Haltung von uns erwartet. Wir wollen eine andere Intensität auf den Gegner bringen. Hoffnung macht, dass wir das in vielen anderen Spielen - abgesehen vom zweiten Durchgang gegen Union Berlin - hingekriegt haben und ein anderes Gesicht gezeigt haben. Darum geht es.

13:07 Uhr: Kramer zur Dreierkette, die in der 2. Halbzeit in Leverkusen gespielt wurde und auch diese Woche trainiert wurde. "Wir haben alles Revue passieren lassen. Die Dreierkette, die auch mal zur Fünferkette werden kann, hat halt den Vorteil, dass du im Zentrum dreifach besetzt bist. Dass du Dinge in den Rücken der Abwehr aufnehmen kannst. Man ist etwas stabiler und kompakter besetzt, für uns ist das eine Möglichkeit, das haben wir auch in der Vorbereitung das eine oder andere Mal probiert."

13:05 Uhr: Kramer zu Testspieler Kolodziejczak: "Wir haben auf der Position einen Engpass. Es waren nicht wahnsinnig viele Einheiten, aber er macht einen seriösen Eintrag." Schröder ergänzt: "Man merkt, dass er eine gewisse Erfahrung hat. Wir werden das aber weiter ganz in Ruhe testen. Wir müssen uns sicher sein, wenn wir noch was holen wollen."

13:04 Uhr: Weiterhin fehlen Kaminski, Zalazar, Cissé, van den Berg. Tobias Mohr konnte am Mittwoch nur eingeschränkt trainieren, er ist krank. Abzuwarten bleibt, ob es für Freitag reicht.

13:03 Uhr: Los geht's. Auch Rouven Schröder ist auf dem Podium.

12.30 Uhr: Hallo zusammen. Schalke-Trainer Frank Kramer spricht ab 13 Uhr über das kommende Spiel gegen die TSG Hoffenheim.

