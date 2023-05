Live! Schalkes U17 spielt gegen VfL Bochum ums Pokalfinale

Bochum. Schalkes U17 kämpft derzeit beim VfL Bochum um den Einzug ins Westfalenpokal-Finale. Hier gibt es den Live-Ticker zum spannenden Duell.

An diesem Mittwoch duelliert sich Die U17 des FC Schalke 04 auswärts mit demum den Einzug ins Finale. Anstoß ist um 18.30 Uhr an der Hiltroper Straße in Bochum. Das 3:0 im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund liegt bereits wieder 20 Tage zurück. Trotzdem gelingt es dem Westdeutschen Meister anscheinend, die Spannung weiter aufrechtzuerhalten. „In der Trainingsarbeit erkenne ich keinen Unterschied zu den vorherigen Monaten“, sagt Onur Cinel, für den jede Partie die letzte als Trainer der U17 sein könnte. „Ich spüre im Training nach wie vor viel Spaß und Intensität bei den Jungs.“

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Sieger von Bochum am Ende des Wettbewerbs den Pokal in die Höhe stemmen darf. Im Endspiel, das noch nicht terminiert ist, wartet mit Preußen Münster ein Bundesliga-Absteiger. Neben Borussia Dortmund musste auch Deutsche Meister Arminia Bielefeld die Segel streichen, und zwar im Achtelfinale nach Elfmeterschießen beim Westfalenligisten SV Lippstadt 08.

