Live! Schalke in Düsseldorf mit Kabak und Burgstaller

Düsseldorf. Schalke spielt bei Fortuna Düsseldorf. S04-Trainer David Wagner hat seine Elf auf zwei Positionen verändert. Der Live-Ticker.

Klappt‘s im zehnten Anlauf? Seit neun Spielen wartet der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg - die Desasterbilanz in dieser Zeit: 2:22 Tore. Am Mittwochabend steht das Spiel beim Kellerkind Fortuna Düsseldorf an (20.30 Uhr/Sky).

Die Vorzeichen sind eindeutig - allerdings nur beim Blick auf die Tabelle. Schalke peilt noch einen Platz in der Europa League an, der Rückstand auf den Tabellensechsten VfL Wolfsburg beträgt allerdings seit Dienstagabend fünf Punkte. Die Düsseldorfer, momentan auf dem 16. Platz, wollen den Abstieg vermeiden. Ist Schalke also klarer Favorit?

Schalke nach der Corona-Pause wie ein Absteiger

Nein. Die Königsblauen spielten unmittelbar vor und auch nach der Corona-Pause wie ein Absteiger, in der Rückrundentabelle sind sie Vorletzter. Im Derby bei Borussia Dortmund (0:4) und gegen den FC Augsburg (0:3) blieben sie torlos, unterlagen jeweils in der Höhe verdient und erarbeiteten sich in 180 Minuten nur zwei klare Torchancen. Trainer David Wagner würde sich sogar über ein Unentschieden freuen. Die Fortuna ist hingegen seit fünf Spielen unbesiegt. Sie überzeugte im rheinischen Derby beim 1. FC Köln zuletzt, vergab eine verdiente 2:0-Führung erst in den Schlussminuten.

Schalke-Trainer David Wagner ändert seine Startelf auf zwei Positionen: Für den verletzten Suat Serdar (Außenbandanriss) und Michael Gregoritsch (Bank) rücken Ozan Kabak und Guido Burgstaller ins Team. Kabak feiert nach knapp drei Monaten Verletzungspause in der Innenverteidigung sein Comeback. Bitter: Stürmer Benito Raman verpasst das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Fortuna. Wegen Oberschenkelproblemen muss er passen.

Die Aufstellungen:

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Berisha, Sobottka, Stöger - Karaman, Hennings, Thommy

Schalke: Schubert - Kabak, Sané, Nastasic - Kenny, Schöpf, McKennie, Oczipka - Caligiuri, Matondo - Burgstaller

Hier geht es zum Live-Ticker:

Düsseldorf - Schalke