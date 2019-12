Gelsenkirchen. Mit Benito Raman und Rabbi Matondo im Sturm will Schalke 04 den SC Freiburg schlagen und Borussia Dortmund in der Weihnachts-Tabelle überflügeln.

Live! 1:0! Serdar bringt Schalke gegen Freiburg in Führung

Schalkes Trainer David Wagner bietet im letzten Heimspiel des Jahres um 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg wieder sein rasend schnelles Sturm-Duo mit Benito Raman und Rabbi Matondo auf. Die beiden Flitzer, die am Mittwoch beim 1:1 in Wolfsburg eine schöpferische Pause erhielten (Raman wurde spät eingewechselt), kehren wieder in die Schalker Startelf zurück. Dafür sitzen Guido Burgstaller und Fabian Reese, die in der VW-Stadt Schalkes Angriff gebildet hatten, diesmal auf der Bank.

Ansonsten setzt Wagner auf die gleichen Spieler, die in Wolfsburg begonnen hatten. Vor Torwart Markus Schubert verteidigen in der Abwehr Johnjoe Kenny, Ozan Kabak, Bastian Oczipka und Juan Miranda. Die Mittelfeld-Raute bilden Kapitän Omar Mascarell sowie Daniel Caligiuri, Suat Serdar und Amine Harit.

Schalkes lange Liste an Verletzten und Gesperrten

Schalke muss auf insgesamt sieben verletzte oder gesperrte Spieler verzichten. Auch Freiburg fehlen unter anderem Nationalspieler Waldschmidt sowie Lienhart und Torwart Schwolow, der wie zuletzt durch den Ex-Duisburger Flekken ersetzt wird.

Schalkes Trainer Wagner appelliert diesmal ganz besonders an die Unterstützung der Fans, die den Spielern die Energie geben sollen, die sie im letzten Spiel des Jahres selbst nicht mehr aufbringen können. Mit einem Sieg würde Schalke in der Tabelle den Rivalen aus Dortmund überholen und auf 32 Punkte kommen - das wäre die beste Hinrunden-Ausbeute seit acht Jahren.

