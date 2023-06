Live! Schalkes Mitgliederversammlung im Ticker

Gelsenkirchen. Schalke lädt ab 11.04 Uhr an diesem Samstag zur Mitgliederversammlung in die Arena ein. Wir tickern die wichtigsten Aussagen und Punkte.

Mitgliederversammlungen auf Schalke liefen in den vergangenen Jahren häufig turbulent ab. Das ist diesmal nicht zu erwarten, wenn der Verein ab 11.04 Uhr seine diesjährige JHV in der Schalker Veltins-Arena abhält. Trotz des erneuten Abstiegs in die 2. Bundesliga ist die Stimmung im Verein und unter den Anhängern positiv sowie harmonisch wie lange nicht, anders als zu Zeiten von Klub-Patriarch Clemens Tönnies.. Zwei Plätze sind an diesem Samstag für den Aufsichtsrat zu vergeben, es gibt aber auch nur zwei Bewerber: Holger Braune und der amtierende Aufsichtsratschef Axel Hefer bewerben sich für zwei freie Plätze im wichtigen Kontrollgremium.

Schön, wieder hier zu sein



Wie die Mitgliederversammlung auf Schalke genau abläuft, können Sie hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. Hier finden Sie die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

Die Mitgliederversammlung von Schalke im Live-Ticker

10.30 Uhr: Guten Morgen aus der Veltins-Arena. Um 11.04 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung von Schalke 04.

