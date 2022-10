Live! Setzt Schalkes U23 gegen Ahlen den Höhenflug fort?

Gelsenkirchen. Schalkes Regionalliga-Team feierte zuletzt vier Siege in Serie. Gegen Ahlen soll der fünfte folgen. Das Spiel im Live-Ticker.

Die U23 des FC Schalke 04 befindet sich im Aufwind. Nach zuletzt vier Siegen in Serie belegt das Team von Trainer Jakob Fimpel in der Regionalliga West mit 19 Punkten den dritten Platz. Und sie hat noch das nach wie vor nicht terminierte Nachholspiel gegen den vier Zäher besser platzierten Tabellenführer Preußen Münster in der HinterhandAn diesem Samstag (14 Uhr) spielt die Mannschaft im Parkstadion gegen den Tabellen-15. Rot Weiss Ahlen.

Mit dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten SV Rödighausen setzten die Münsterländer zuletzt immerhin ein kleines Ausrufezeichen. „Die Ahlener sind eine kampfstarke Truppe, eine großgewachsene Mannschaft. Und sie haben vorne gute Individualisten“, sagte Fimpel. Wir sind gewarnt, gut zu verteidigen“, sagt Schalkes U23-Trainer. „Wir müssen clever und zielstrebig auftreten. Es wird auch sehr auf die persönlichen Duelle ankommen. Und vorne wollen wir den Schwung mitnehmen und so effektiv weitermachen wie bei unseren vergangenen Siegen.“

Hier geht es zum Live-Ticker von RevierSport:

