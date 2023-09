Live-Ticker: Schalke testet in Ulm - Fährmann startet

Sie haben beide nicht verloren und trotzdem sind Borussia Dortmund und Schalke 04 als große Verlierer in die Länderspielpause gegangen. Das 2:2 der Dortmunder gegen Heidenheim und auch das Schalker 1:1 in Wiesbaden haben für deutlich rauere Luft im Ruhrgebiet gesorgt. Wir legen in unserer neuen Folge den Finger in die Wunde und analysieren die aktuelle Lage beim BVB und auf Schalke. Unsere Experten, FUNKE-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Robin Haack, beantworten im Gespräch mit Moderator Timo Düngen die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Ulm. In einem Testspiel tritt Schalke 04 beim SSV Ulm an. Gegen den Drittligisten gilt: Blamieren verboten. Wir sind vor Ort. Der Live-Ticker.

Auch in der Länderspielpause dürfen sich die Profis von Schalke 04 nicht auf die faule Haut legen – ein Testspiel steht auf dem Programm. Und das ist aus sportlicher Sicht undankbar, denn Gegner des formschwachen Zweitligisten ist der starke Drittligist SSV Ulm. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Ulmer Donaustadion.

Die Schalker haben bereits angekündigt, in Ulm einigen Spielern Einsatzzeit zu geben, die zuletzt weniger Spielzeit bekommen haben. Doch trotz sportlicher Experimente ist eines klar: Verlieren ist für die S04-Profis verboten. Einen weiteren Rückschlag können sich die Schalker nicht leisten.

In unserem Live-Ticker informieren wir Sie aktuell über alles Wichtige aus dem Donaustadion.

Schalke 04 beim SSV Ulm im Live-Ticker

SSV ULM - FC SCHALKE 04 X:X (X:X)

Aufstellung Schalke 04: Fährmann – Ouwejan, Kaminski, Baumgartl, Matriciani – Schallenberg, Tauer – Murkin, Tempelmann, Mohr – Polter.

Tore: -

TICKER HIER AKTUALISIEREN

Vor Beginn: Eine Stunde noch bis zum Anpfiff und Schalker Aufstellung ist da – und zumindest die erste Elf kann sich durchaus sehen lassen. Im Tor startet wie erwartet Ralf Fährmann. Auch Neuzugang Derry John Murkin darf beginnen – allerdings in einer offensiven Rolle. Ganz vorne drin spielt Sebastian Polter. Kapitän Simon Terodde hat die Reise nach Ulm gar nicht erst angetreten. Gleiches gilt für Cedric Brunner und Paul Seguin.

Soll in Ulm zum Einsatz kommen: Schalkes Ersatztorwart Ralf Fährmann. Foto: firo

Vor Beginn: Schon im Vorfeld der Partie hat Trainer Thomas Reis angekündigt, in Ulm einige Spieler einzusetzen, die zuletzt nicht in der ersten Elf standen, unter anderem Torwart Ralf Fährmann. Erstmals im Schalker Aufgebot steht auch Neuzugang Tomas Kalas. Es ist geplant, dass der 30 Jahre alte Tscheche rund eine halbe Stunde spielt.

Doch wie gut ist der Innenverteidiger eigentlich? In Zusammenarbeit mit den Daten-Experten von CreateFootball haben wir Tomas Kalas porträtiert und seine Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Eine Leseempfehlung bis in Ulm der Ball rollt.

Vor Beginn: Für einen Ulmer kommt es im heutigen Testspiel zu einem Wiedersehen mit dem Ex-Klub: Léo Scienza. Der 24 Jahre alte Flügelspieler lief von 2020 bis 2022 für die U23 der Gelsenkirchener auf und war dort in seinem zweiten Jahr ein echter Unterschiedsspieler. Nicht umsonst wagte er im Sommer 2022 den Sprung zum 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, weswegen er seit Sommer in Ulm spielt. Am vergangenen Wochenende gelang Scienza für den neuen Klub sogar sein erstes Drittligator. Klar ist: Gegen S04 wird er besonders motiviert sein.

Vor Beginn: Eine Etage tiefer hat Schalke mehr Probleme. Nach vier Spieltagen in Liga 2 ist S04 nur Zwölfter. Aber: Der Auftritt bei Wehen Wiesbaden (1:1) hat zumindest etwas Hoffnung gemacht. Spielerisch war am vergangenen Wochenende schon eine deutliche Steigerung zu erkennen.

Vor Beginn: Klar ist schon vor dem Anpfiff: Leicht wird es für die Profis von Schalke 04 nicht. Der SSV Ulm ist gut in die Drittligasaison gestartet. Nach fünf Spieltagen steht der ehemalige Bundesligist mit acht Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Schalke beim SSV Ulm im Live-Ticker: Keine Übertragung des Testspiels im TV

Vor Beginn: Etwas überraschend wird das Testspiel zwischen Ulm und Schalke 04 heute nicht Live übertragen – weder im TV noch im Live-Stream. Bei S04-Testspielen in der Vergangenheit gab es in der Regel eine Übertragung. Wir sind dennoch vor Ort und informieren Euch im Ticker über alle Geschehnisse aus Ulm.

Vor Beginn: Glück auf aus Ulm! Hier in Baden-Württemberg wird der FC Schalke 04 heute ein Testspiel im Donaustadion bestreiten. An Interesse an diesem Spiel mangelt es nicht: Über 6000 Tickets wurden bereits im Vorverkauf abgesetzt – und auch das Wetter spielt mit.

