Essen. Lothar Matthäus findet in der ersten Sendung des neuen Sport-Podcasts von Sky lobende Worte für den Schalker Neuzugang Michael Gregoritsch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lothar Matthäus lobt Schalke-Neuzugang Gregoritsch

Schalke-Stürmer Michael Gregoritsch feierte nach seinem Winterwechsel vom FC Augsburg im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Einstand nach Maß. Der 25-Jährige erzielte ein Tor und gab eine Vorlage. Für Lothar Matthäus kommt das nicht überraschend. Der Rekordnationalspieler erklärt in seinem neuen Sport-Podcast "Herz der Mannschaft" die Gründe für den tollen Auftritt: „Gregoritsch ist ein super Spieler, der auch weiß wo das Tor steht.“

Der neue Schalker verfüge über spielerische Qualitäten und eine große Torgefahr: „Er hat in Hamburg und dann auch in Augsburg gut gespielt.“ Irgendwas habe dann „vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich“ nicht mehr funktioniert. Ein Plus sieht der 58-Jährige aber vor allem darin, dass Schalke mit dem Transfer kein großes Wagnis eingehe: „Den Spieler kannte man. Er musste sich nicht an die Bundesliga gewöhnen. Das finanzielle Risiko war überschaubar.“

Matthäus ist von RB Leipzig überzeugt

Mit Blick auf die Meisterschaft seien die Schalker jedoch eher Außenseiter. Der frühere Weltfußballer geht dabei von einem Dreikampf zwischen Leipzig, München und Dortmund aus: „Der Kader dieser drei Mannschaften ist prozentual stärker besetzt.“ Sehr gute Chancen auf den Titel habe Tabellenführer RB Leipzig. „Sie sind toll aufgestellt und spielen attraktiven Fußball. Zudem haben sie den besten Sturm in der Liga“, sagte Matthäus.

Aber auch der FC Bayern sei noch voll im Geschäft, da der Vorsprung der Nagelsmann-Elf "nur" vier Punkte beträgt. Außerdem habe München noch das Heimspiel gegen Leipzig in der Hinterhand: „Die Bayern-Spieler haben es bereits als Sieg auf der Habenseite verbucht. So war es auch in der der letzten Saison, als sie gegen Dortmund gespielt haben.“

Lothar Matthäus: Haaland der richtige Stürmer für den BVB

Zudem äußerte sich Matthäus auch zu der Frage, ob Dortmunds Neuzugang Erling Haaland die immens hohen Erwartungen erfüllen kann. Für Lothar Matthäus ist die Sache klar. „Ich freue mich auf ihn, da er eine Attraktion für die Bundesliga ist.“ Wer Titel gewinnen wolle, der benötige auch einen echten Torjäger: „So einen wie Haaland habe ich in den letzten Jahren beim BVB vermisst. Alcacer war häufig verletzt und kam oft von der Bank.“ Zudem sei Alcacer nicht der typische Strafraumspieler. Auch Götze und Reus hätte Favre keinen Gefallen getan, als er sie zeitweilig als Mittelstürmer brachte: „Die haben diese Position nur gespielt, weil kein anderer da war.“