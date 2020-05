Max Meyer: Ex-Schalker distanziert sich von Video des Vaters

Gelsenkirchen. Ein Video des Vaters von Max Meyer sorgt für Irritation. In diesem verspottet er den FC Schalke 04. Der Ex-Schalker distanziert sich davon.

Als hätte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 aktuell nicht genug Probleme. Alle drei Spiele nach der Corona-Zwangspause wurden verloren, zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Die Stimmung bei den Königsblauen ist im Keller. Was das Schalker Fangemüt aktuell nicht gebrauchen kann, sind Spott und Häme eines Mannes, der es sich dank des Geldes des Vereins offenbar besonders gut gehen lässt. Es geht um den Vater des Ex-Schalkers Max Meyer.

Max Meyers Vater fährt durch Gelsenkirchen und plaudert aus dem Nähkästchen. pic.twitter.com/7Y86NRJ5av — WeSt0ns 4fro (@WestonsAfro) May 28, 2020

Am Donnerstag kursierte über den Nachrichtendienst WhatsApp und in sozialen Netzwerken ein Video von Achim Meyer, dem Vater des ehemaligen Schalke-Profis Max Meyer (24), der aktuell beim englischen Erstligisten Crystal Palace unter Vertrag steht. Es zeigt ihn während der Fahrt in einem offenen Luxusauto. Achim Meyer macht sich über den Ex-Klub seines Sohnes lustig und will damit offenbar seine Freunde beindrucken. Ein Verhalten, zu dem in der Regel eher Jugendliche neigen: "Besser geht nicht, Männer. Durch die verbotene Stadt. Gelsenkirchen. Ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich", kommentierte er.

Schalke: Max Meyer "zutiefst schockiert"

Am späten Donnerstagabend nahm Max Meyer Abstand von den Aussagen seines Vaters. Auf Instagram betonte der 24-Jährige: „Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit. Ich habe Schalke 04 sehr sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos.“

Im Anschluss postete er noch ein Bild aus seiner Zeit bei den Königsblauen. Der in Oberhausen geborene Max Meyer schaffte bei Schalke 04 den Sprung aus der Jugendabteilung zu den Profis und wurde später sogar Nationalspieler. Meyer wechselte im Sommer 2018 nach neun Jahren auf Schalke ablösefrei zum englischen Erstligisten Crystal Palace.