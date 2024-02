Schalke 04 präsentiert sich in Kiel blutleer und kopflos und verliert verdient 1:0. Aber auch neben dem Platz bleibt es mächtig unruhig auf Schalke und Marc Wilmots legt keinen guten Start hin. Alles zum Spiel und der Situation bei den Königsblauen in 19:04 - der Schalke-Talk.

Kaiserslautern. Ein 4:1 gegen Schalke und das Pokal-Halbfinale haben Dimitrios Grammozis nicht gereicht. Kaiserslautern hat sich von seinem Trainer getrennt.

Vor rund zwei Wochen sah es so aus, als wäre Dimitrios Grammozis (45) die Wende gelungen. Mit 4:1 hatte der 1. FC Kaiserlautern seinen Ex-Klub FC Schalke 04 im Kellerduell der 2. Bundesliga bezwungen, wenige Tage später folgte der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Zwei weitere knappe Niederlagen in der Liga bedeuten nun aber das Aus für den Ex-Profi. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Grammozis getrennt. Auch Co-Trainer Sven Piepenbrock muss gehen. Das hat der Klub am Mittwoch bestätigt. Der Nachfolger soll am Mittwochnachmittag das Training leiten.

Ex-Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis hat seinen Job in Kaiserslautern verloren. Foto: Soeren Stache / DPA Images

Grund für den Rauswurf seien die enttäuschenden Ergebnisse des Tabellen-16. in der Liga. Unter Grammozis, der sein Amt erst Anfang Dezember als Nachfolger von Dirk Schuster angetreten hatte, verloren die Lauterer fünf von sechs Zweitliga-Partien. „Der FCK reagiert mit der Freistellung auf die jüngsten sportlichen Ergebnisse in der Liga, die nicht die erhoffte positive Wendung genommen haben. Der FCK bedankt sich bei Dimitrios Grammozis und Sven Piepenbrock für die geleistete Arbeit und das Engagement und wünscht Beiden auf ihrem weiteren Weg alles Gute“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

1. FC Kaiserslautern muss um Klassenerhalt bangen

Auch der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals rettete den Coach nicht vor dem schnellen Aus auf dem Betzenberg. Mit nur 21 Zählern ist der FCK punktgleich mit dem Zweitliga-Vorletzten Hansa Rostock und muss den Absturz in die 3. Liga fürchten. Der Rückstand auf Braunschweig und Schalke 04 beträgt allerdings nur zwei Punkte. Nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn hatten die Fans bereits die Trennung von Grammozis gefordert.

Schalke: Alles zum 0:1 bei Holstein Kiel

Geschäftsführer Thomas Hengen vermied unmittelbar nach der Partie ein Bekenntnis zum Trainer. „Der Trainer ist die ärmste Sau, er hatte schon von Anfang an wenig Standing hier, warum auch immer. Aber du musst Ergebnisse liefern, das weiß ich, der Trainer, die Mannschaft“, hatte Hengen gesagt.

Ex-Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis hatte viel Unruhe in Kaiserslautern

Grammozis hatte keinen leichten Stand in Kaiserslautern. Vor dem Spiel gegen Schalke 04 kursierten Meldungen hinsichtlich einer angeblichen Spielerrevolte gegen Grammozis und einer Entlassung des Trainers im Internet. Hengen und der Trainer widersprachen energisch und sprachen von „Rufmord.“

Von März 2021 bis März 2022 war der 45-Jährige als Trainer beim FC Schalke angestellt. Er stieg in dieser Zeit mit S04 aus der Bundesliga ab und wurde im anschließenden Aufstiegsjahr entlassen.

