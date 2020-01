Barcelona. Laut der Bild-Zeitung ist Schalke-Vorstand Jochen Schneider zu Verhandlungen über einen Transfer des viel begehrten Jean-Clair Todibo gereist.

Medien: Schalke-Vorstand Schneider bemüht sich um Jean-Clair Todibo

Reagiert der FC Schalke 04 auf die Personalnot in der Innenverteidigung mit einem Spieler vom FC Barcelona? Jean-Clair Todibo soll weiterhin das gewünschte Ziel der Schalker Bosse sein. Schon in der Vorwoche berichtete diese Redaktion, dass ein Leihgeschäft mit dem 20-Jährigen denkbar sei - aber auch vom Gesundheitszustand von Schalkes Benjamin Stambouli abhänge.

Verhandelt Schnelder mit Barcelona?

Der Franzose hat nach seinem Fußbruch jedoch einen Rückschlag erlitten, ist nicht mit ins Trainingslager nach Fuente Alamo gereist und wird wohl noch einige Wochen ausfallen. Somit stehen mit Matija Nastasic und Ozan Kabak nur noch zwei gesunde Innenverteidiger im S04-Kader. Wie die "Bild" berichtet, soll Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider in den vergangenen Tagen aus dem Trainingslager abgereist sein, um in Barcelona über eine Leihe von Todibo zu verhandeln.

Riether bestätigte bereits Handlungsbedarf

Dass Schalke angesichts der personellen Misere in der Abwehr noch etwas tun möchte, hatte Sascha Riether, Koordinator der Lizenzspieler-Abteilung auf Schalke, bereits am Dienstag in einem Interview mit t-online.de durchblicken lassen. „Wir werden im Winter auf die aktuelle Situation reagieren. Das bedeutet, dass wir uns noch Gedanken über die Innenverteidigung machen werden“, sagte Riether.

Rennommierte Klubs buhlen um Jean-Clair Todibo

An Todibo sollen neben Schalke auch der AC Mailand, der AS Monaco und OGC Nizza interessiert sein. Dennoch sei man bei den Königsblauen zuversichtlich, dass der Transfer über die Bühne gehen wird. Es wäre nicht die erste Leihe eines Barcelona-Spielers in dieser Saison. Linksverteidiger Juan Miranda kam im Sommer, spielte zunächst keine Rolle. Durch die personelle Situation musste er gegen Ende der Hinserie aber ins kalte Wasser geschmissen werden - und erledigte seine Sache ordentlich.

Jean-Clair Todibo spielt seit Januar 2019 bei den Katalanen. In dieser Saison kam er zu zwei Einsätzen in der Primera Division, zudem spielte der Franzose in der Champions League über die volle Distanz gegen Inter Mailand. (hnie)