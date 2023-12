Gelsenkirchen. Auf eine Aussage von Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio reagierte Mesut Özil pikiert. Es ging um einen der Ex-Klubs des Fußballers.

Mesut Özil ist bekannt dafür, dass er seine Ex-Klubs noch immer auf dem Schirm hat, auch nach dem Karriereende verfolgt er das Geschehen beim FC Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal oder Fenerbahce Istanbul. Nun legte sich der Fußball-Weltmeister von 2014 wegen eiens Ex-Klubs mit einem Hollywoodstar an. Mit einem der größten sogar. Mit Leonardo DiCaprio.

Der 49-jährige Superstar befand sich jüngst in London auf einem Presse-Event für seinen neuen Film „Killers of the Flower Moon“. Dort gab es nicht nur filmspezifische Fragen, sondern ein buntes Allerlei. Auch Fußball war bei englischen Reportern ein Thema. DiCaprio gab zu, kein großer Fußball-Fan zu sein. Und da er eine der Fragen wohl nicht ganz verstanden hatte, fragte der laut dem Magazin „Deadline“ noch einmal nach: „Was ist Arsenal?“

Ex-Schalker zeigt sich schlagfertig

Für Özil ein Affront. Am Samstagabend meldete der 35-jährige Gelsenkirchener sich in den Sozialen Medien zu Wort. „Der Arsenal Football Club ist älter als 25 Jahre … warum sollte er ihn also kennen?“, schreib er bei X. Ein Seitenhieb auf die Frauenwahl des Hollywoodstars. Bislang war noch keine Lebensgefährtin des Oscar-Preisträgers älter als 25 Jahre. Die letzte bekannte Freundin von DiCaprio war zwischen 2017 und 2022 das Model Camila Morrone (heute 26).

Im März 2023 hatte Özil seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. In vier Profiligen kam er auf weit über 400 Erstligaeinsätze. Aber: Für Özil wäre der perfekte Zeitpunkt für ein Karriereende in der Retrospektive wohl nach dem WM-Titel 2014 in Brasilien gewesen. Seine Hochzeiten feierte der Künstler bei Real Madrid und den WM-Endrunden 2010 und 2014 mit dem DFB-Team, an einem guten Tag war sein Spiel pure Magie. Zu Özil gehört allerdings ebenso die - zumindest aus deutscher Sicht - unangemessene Nähe zum autokratischen türkischen Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan. Ein Foto mit „seinem Präsidenten“ kurz vor der WM 2018 und das folgende Desaster trübten die Laufbahn. Fünf Jahre später hörte er auf.

