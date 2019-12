Mit diesem taktischen Kniff führt Wagner Schalke zum Sieg

Komm in meine Arme: Schalke-Trainer David Wagner umarmt Torschütze Suat Serdar.

Gelsenkirchen. Warum spielte Schalke am Freitagabend gegen Union Berlin in der zweiten Halbzeit so viel besser? Es hatte mit Trainer David Wagner zu tun.

Es waren zwei verschiedene Halbzeiten, die 61.874 Zuschauer am Freitagabend in der Veltins-Arena zu sehen bekamen. Im Fußball-Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und Union Berlin stand es zur Pause 1:1 - schmeichelhaft für die Königsblauen. Doch am Ende siegte S04 mit 2:1, und das nicht unverdient.