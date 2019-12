Nübel verlässt Schalke - Wechsel zum FC Bayern im Sommer

Beim 2:2 des FC Schalke gegen den SC Freiburg war Torhüter Alexander Nübel nicht dabei. Der 23-Jährige ist nach seinem brutalen Foul in der Partie gegen Frankfurt immer noch gesperrt. In der Rückrunde darf er wieder mitmischen – nach den Informationen dieser Redaktion wird es allerdings sein letztes halbes Jahr auf Schalke sein.

Denn Alexander Nübel hat dem Verein mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Über diese Entscheidung berichtete diese Redaktion am Sonntagmorgen exklusiv. Der Vertrag läuft am Ende der Spielzeit aus. Und Nübel soll es in den Süden Deutschlands ziehen.

Schalke-Torhüter Alexander Nübel zieht es zum FC Bayern

Nach übereinstimmenden Medieninformationen wechselt Nübel nach München, soll sich mit dem FC Bayern über einen Fünf-Jahres-Vertrag einig sein. Demnach sei vereinbart, dass der bisherige Schalke-Kapitän auf höchstem Niveau trainieren und den Verein genau kennen lernen soll, um dann, ab 2023, wenn Manuel Neuer aufhört, die Nummer 1 beim Rekordmeister zu werden.

20 Jahre, 11 Kapitäne: Diese Spieler führten die Schalker an Gerade einmal 20 Bundesliga-Partien hatte Alexander Nübel zum Zeitpunkt seiner Ernennung auf dem Konto. Trainer David Wagner schenkte dem 22-Jährigen trotzdem das Vertrauen.

Nübel folgt auf einen weiteren Torhüter: Ralf Fährmann trug die Binde in den Saisons 2018/2019 sowie 2017/2018. Im Sommer 2019 wechselte der 1,96 Meter lange Schnapper leihweise zu Norwich City.

Verteidiger Benedikt Höwedes trug die Schalker Binde sechs Saisons in Folge, von 2011 bis 2017. Nach einer einjährigen Leihe zu Juventus Turin schloss sich Höwedes im Sommer 2018 Lokomotive Moskau an.

Immer in Aktion: Manuel Neuer galt über viele Jahre als bester Torhüter der Welt. In der Saison 2010/2011 führte er die Schalker als Kapitän an bevor er zu Bayern München wechselte.

Ebenfalls eine Saison lang Kapitän war Verteidiger Heiko Westermann, und zwar in der Spielzeit 2009/2010. Nach seinem Weggang von Schalke spielte Westermann fünf Jahre lang beim HSV. Es folgten Stationen in Spanien, den Niederlanden und Österreich und schließlich das Karriereende im April 2018.

Im März 2009 übernahm Mladen Krstajic übergangsweise das Kapitänsamt, wechselte aber im folgenden Sommer selbst in die serbische Liga, wo er 2011 seine Karriere beendete. Krstajic hatte die Binde übernommen von ...

... Marcelo Bordon. Der Innenverteidiger war seit 2004 bei den Knappen und seit 2006 ihr Spielführer. Bordon erklärte im März 2009, das Amt weiterreichen zu wollen an seinen Stellvertreter Krstajic. Ein Jahr später wechselte Bordon zu seiner letzten Station in Katar, wo er 2011 die Fußballschuhe an den Nagel hängte.

Ebbe Sand - 1999 von Bröndby gekommen - führte die Schalke in der Saison 2005/2006 als Kapitän an. Der Stürmer erzielte in 214 Bundesligaspielen 73 Tore und beendete 2006 auf Schalke seine Karriere.

Ein weiterer Torhüter in dieser Liste: Frank Rost trug die Binde in der Saison 2004/2005. 2007 wechselte er zum HSV, um später (2011) bei den NY Red Bulls seine Karriere zu beenden.

Tomasz Waldoch wechselte 1999 vom VfL Bochum zum FC Schalke. Ein Jahr später wurde der Abwehrspieler Kapitän - und blieb es für vier Saisons. 2007 beendete Waldoch seine Karriere in Polen. Er ist einer von neun Schalker Ehrenspielführer.

Waldoch wurde im Jahr 2000 Nachfolger von Olaf Thon, nachdem dieser nicht über die Verpflichtung Andi Möllers informiert worden war. Thon war Schalkes letzter Spielführer im alten Jahrtausend und führte die "Eurofighter" 1997 zum UEFA-Cup-Gewinn.Olaf Thon ist ebenfalls Ehrenspielführer und heute als Repräsentant für die Knappen im Einsatz.

Schalke bestätigt Nübels Entscheidung

Der Verein reagierte kurz Nach Bekanntwerden der Nachricht: „Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf Schalkes Homepage.

"Wir haben Alexander Nübel in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat“, sagte Schalke-Sportvorstand Schneider weiter. „Ich bin überzeugt, dass Alex bis Saisonende alles für unseren Verein geben wird. Ab Sommer 2020 werden wir unseren eingeschlagenen Weg dann auch ohne ihn konsequent fortsetzen.“