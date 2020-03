Die Trainingseinheit des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist am Donnerstagnachmittag sehr übersichtlich: David Wagner stehen bei schmuddeligem Wetter lediglich elf Feldspieler zur Verfügung. Allerdings gibt es überhaupt keinen Grund zu schlimmen Befürchtungen, weil fünf Königsblaue im Trockenen geblieben sind und individuell trainieren.

Belastungssteuerung nennt man dies heutzutage. Und so brauchen sich die Schalker Fans zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) auch keine Sorgen zu machen, dass Matija Nastasić, Jean-Clair Todibo, Bastian Oczipka, Weston McKennie und Alessandro Schöpf an diesem Donnerstag nicht auf dem Rasen zu sehen sind.

Benjamin Stambouli schuftet für sein Comeback

Wieder dabei ist der 22-jährige Amine Harit, der bei der Einheit am Mittwochvormittag wegen eines Infektes gefehlt hat. Und auf dem Nachbarrasen schuftet der Franzose Benjamin Stambouli, nachdem er sich Ende Oktober beim 0:0 gegen Borussia Dortmund einen Bruch des rechten Fußwurzelknochens zugezogen hat, gemeinsam mit Nick Taitague (Verletzung am Sprunggelenk) für sein Comeback. Die intensiven Sprints, die der 29-Jährige an diesem Donnerstagnachmittag zurücklegt, sehen wahrlich nicht schlecht aus. Und er absolviert auch wieder erste Übungen am Ball.

Als das kleine Feldspieler-Trainingsgrüppchen dann kurz vor 16 Uhr damit beginnt, auf zwei Feldern Fußball-Tennis zu spielen, darf Rabbi Matondo erst einmal nicht mitmachen. Mit dem 19-jährigen Waliser, der am Dienstag im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern München (0:1) in der Startelf gestanden hat, führt Schalkes Cheftrainer David Wagner im Regen ein intensives Einzelgespräch.

Weiterhin auf der Liste der Ausfälle bei den Königsblauen stehen Daniel Caligiuri (Teilriss des Innenbandes im linken Knie), Ozan Kabak (Querfortsatzfrakturen des zweiten, dritten und vierten Lendenwirbelkörpers), Omar Mascarell (Sehnenriss in den Adduktoren), Juan Miranda (Wadenverletzung), Salif Sané (Aufbautraining nach Knie-Operation) und Suat Serdar (angebrochener Zeh).