Olaf Thon: „Schalkes Spielweise ist ein bisschen englisch“

FC Bayern gegen Schalke 04. Klingt gut, ging aber oftmals in der Fußball-Bundesliga nicht gut aus für die Königsblauen. „Seit zehn Jahren haben wir kein Spiel mehr gegen Bayern München gewonnen“, fasst Olaf Thon zusammen. Schalkes Ikone absolvierte von 1988 bis 1994 genau 148 Profispiele für die Bayern. Dreimal wurde er an der Isar Deutscher Meister. Mit den Königsblauen, zu denen er 1994 zurückkehrte, gewann Thon 1997 den Uefa-Pokal und zweimal den DFB-Pokal (2001, 2002).

Der Weltmeister von 1990 weiß, wie die Bayern ticken und wie schwer es ist, beim Branchenriesen zu einem Erfolg zu kommen. „Die Statistik spricht nicht für Schalke. Die Tabellensituation gibt aber Anlass zur Hoffnung, dass man besser mithalten kann“, klingt durchaus eine Portion Optimismus bei Olaf Thon durch. Und was stimmt ihn so positiv? „Ich habe das Spiel von Hertha BSC gegen Bayern im Kopf. Hertha war wenig mutig. Schalke spielt anders, das gibt mir Zuversicht“, sagt das Schalker Eigengewächs. Die Berliner kassierten beim Rückrundenauftakt in der Endphase noch eine happige 0:4-Packung von den Bayern. Zuvor hatten sie die Begegnung lange offen gehalten, ohne allerdings entscheidende Nadelstiche zu setzen.

Schalke-Idol Thon findet Raman gut

Das war bei Schalkes Erfolg über Borussia Mönchengladbach anders. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Initiative, zwangen die Borussia immer wieder zu Fehlern. „Schalke hat viel Druck ausgeübt. Sie haben da weitergemacht, wo sie vor Weihnachten aufgehört haben“, fasst Thon zusammen. Besonders angetan hat es ihm offenbar der quirlige Offensivmann Benito Raman, der nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Fahrt kommt. Zuletzt war der Belgier allerdings einige Tage krank. „Ich hoffe, dass Benito Raman spielen kann, der mit seiner Geschwindigkeit das Spiel antreibt. Die Spielweise von Schalke ist ein bisschen englisch - und das macht Spaß“, sagt der 52-fache Ex-Nationalspieler.

Zu seinem früheren Klub FC Bayern hat der einstige Libero noch einen Draht. „Zu Hans Pflügler und Raimond Aumann habe ich Kontakt. Trainer Hansi Flick kenne ich auch, mit ihm habe ich noch zusammengespielt“, so Olaf Thon, der nicht live in der Allianz-Arena dabei sein kann, weil er anderweitig eingespannt ist: „Ich bin leider nicht vor Ort. Wir haben ein Hallenturnier mit der Traditionsmannschaft, den Ottokar-Wüst-Pokal in Bochum. Das Turnier ist aber um 17.30 Uhr beendet. Die Traditionself schaut sich das Spiel danach gemeinsam an - und hofft auf einen Sieg für die Schalker.“ Und was traut Olaf Thon den Bayern generell zu? „Für Bayern wird es genauso schwer wie im letzten Jahr. Einige Klubs haben Chancen, Deutscher Meister zu werden, in erster Linie RB Leipzig. Ich hoffe, dass es oben ganz eng bleibt.“