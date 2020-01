Oliver Kahn rechtfertigt Transfer von Schalke-Torwart Nübel

Auf großer Bühne hat Oliver Kahn (50) erstmals öffentlich das Wort als Vorstandsmitglied des FC Bayern München ergriffen. In der Münchner Allianz Arena präsentierte Vereinspräsident Herbert Hainer jenen Mann, den noch Uli Hoeneß als Bayern-Chef der Zukunft auserkoren hatte. Ex-Nationaltorhüter Kahn soll nach einer längeren Einarbeitungsphase in knapp zwei Jahren den dann 66 Jahre alten Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze des Bundesliga-Topclubs ablösen. Rummenigge fiel am Dienstag aufgrund einer Virus-Erkrankung kurzfristig für die Pressekonferenz aus.

Kahn wurde gleich zum Start mit dem Tagesgeschäft konfrontiert. Die Verpflichtung des Schalker Torhüters Alexander Nübel sorgt aktuell für Irritationen. Vor allem bei Bayern-Torwart Manuel Neuer (33), der den zehn Jahre jüngeren Schalker am Montag verbal in die Schranken wies. Der ehemalige Welttorhüter Kahn hat die Entscheidung der Bayern, Nübel mit einem Vertrag bis 2025 auszustatten, gerechtfertigt: "Das war eine sehr kluge und strategische Entscheidung", sagte Kahn. Der ehemalige U21-Nationaltorwart sei ein großes Talent, das der deutsche Rekordmeister zudem ablösefrei verpflichten konnte.

Kahn über Schalke-Torwart Nübel: "Ein mutiger Schritt"

Kahn bezeichnete den Entschluss des Schalkers, zum FC Bayern wechseln zu wollen, als mutigen Schritt. Interne Probleme bezüglich der Spielzeit sehe er in der Anfangszeit nicht: "Alexander Nübel muss seinen eigenen Weg gehen. Er sieht sich in einigen Jahren als absolute Nummer eins. Er ist aber auch bereit, von einem Welttorhüter wie Manuel Neuer zu lernen. Es ist ein sehr mutiger Schritt, aber seinen Weg gilt es zu akzeptieren“, erklärte Kahn.

Seine neue Aufgabe als designierter Vorstandschef der Bayern sei eine "besondere Herausforderung" nach seiner Vergangenheit als Profi beim deutschen Rekordmeister. Kahn spielte 14 Jahre für den Rekordmeister, gewann 2001 die Champions League. 2008 beendet er seine Laufbahn. Nach zwölf Jahren kehrt er in offizieller Funktion zurück: „Heute beginnt es mit 100 Prozent Bayern München“, sagte der 50-Jährige.

Sein Ziel sei es, „die Erfolgsgeschichte des Vereins fortzuschreiben. Das ist schon ziemlich reizvoll, und vielleicht noch eine Schippe draufzulegen“, sagte das neue Vorstandsmitglied. „Das entspricht mir selbst und meinem Charakter.“