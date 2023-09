Peter Knäbel und Andre Hechelmann über Schalke-Zukunft: Haben Liste mit Trainernamen parat

Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli liegen die Nerven auf Schalke blank: Für seine öffentliche Kritik am Trainer wird Timo Baumgartl jetzt bestraft. Zurecht? Darüber diskutieren Sinan Sat und Matthias Heselmann mit Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk.

Baumgartl zählt Reis an: Jetzt brodelt es bei Schalke 04 so richtig

Gelsenkirchen. Erdbeben auf Schalke, Trainer Thomas Reis ist freigestellt. S04-Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann nahmen Stellung.

Die sportliche Führung des FC Schalke 04 spricht: Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann werden heute zur derzeitigen sportlichen Lage sowie der Freistellung von Chef-Trainer Thomas Reis ab 11.30 Uhr Stellung beziehen.

Am Mittwochmorgen hatte S04 Trainer Thomas Reis freigestellt - zwei Tage vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Dass sich der Verein von Reis trennt, ist nachvollziehbar. Der Zeitpunkt aber überrascht. Nun spricht das Duo über den Entscheidungsprozess und die Zukunftsaussichten.

Die Pressekonferenz im Live-Ticker

11.30 Uhr: Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann nehmen Platz vor den Journalisten.

11:31 Uhr: Zunächst ein Statement von Peter Knäbel: "Ich möchte mich zunächst bei Thomas Reis und Markus Gellhaus bedanken. Sie haben Schalke unvergessene Sportmomente beschert."

11:32 Uhr: Knäbel: "Wir kamen gut vobereitet aus der Sommerpause und sind dann in eine Ergebniskrise geschlittert. Das Magdeburg-Spiel war ein Sieg der Moral, aber der Aufwärtstrend wurde gegen St. Pauli nicht fortgeführt. Menschlich und inhaltlich war die Situation festgefahren. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt, vor dem Paderborn-Spiel, handeln müssen."

11:34 Uhr: Hechelmann dankt auch Reis und Gellhaus, sagt über den Zeitpunkt: "Ich habe mir meine ersten Monate in der neuen Rolle anders vorgestellt. Aber es geht um Schalke und um Überzeugung. Und wenn die Überzeugung nicht gegeben ist, dass wir eine Trendwende in der gegenwärtigen Konstellation schaffen, müssen wir handeln."

11:35 Uhr: Das hören viele Schalke-Fans gerne: Mike Büskens wird vorübergehend wieder Co-Trainer.

11:36 Uhr: Hechelmann über Co-Trainer Matthias Kreutzer, der nun erst einmal übernimmt: "Matthias hat eine klare Idee von Fußball, klare, direkte, kernige Botschaften. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er herausfordernde Situationen meistern kann. Mike Büskens wird Matthias mit seiner Erfahrung unterstützen."

11:37 Uhr: Knäbel über den Zeitpunkt: "Wir haben kontrovers diskutiert. Andre hat sich die Zeit genommen, den Wochenanfang atmosphärisch auf sich wirken zu lassen."

11:37 Uhr: Hechelmann über die Trennung: "Es geht vor allem um Überzeugung. In dem Moment, wo die Überzeugung nicht mehr vollumfänglich gegeben ist, dass wir eine Trendwende in dieser personellen Konstellation schaffen können, dann müssen wir handeln. Das ist unsere Pflicht."

11:38 Uhr: Knäbel über die Mannschaft: "Ich wehre mich gegen die Formulierung, die Mannschaft habe den Trainer auf dem Gewissen. Diese kausale Kette sehe ich nicht. Ich habe keine Mannschaft in meiner Karriere gesehen, die gegen den Trainer gespielt hat."

11:39 Uhr: Hechelmann über den Zeitraum, in dem Kreutzer das Team führen soll: "15 Werktage könnte er es mit seiner A-Lizenz tun, also für das Paderborn- und für das Berlin-Spiel. Die Suche nach einem neuen Trainer wird ab heute Mittag intensiviert. Wir haben immer eine Liste an möglichen Trainern parat."

11:40 Uhr: Knäbel auf Nachfrage zu seinem Vertrag im Zusammenhang mit der Entscheidung: "Gerade das bringt viel Verantwortung mit sich. Neun Monate sind nicht kurz, die der Vertrag noch läuft. Es ist ein Stück weit wichtiger, die Verantwortung, die man hat, als noch größer. Umso mehr gilt das Motto: Das Beste für Schalke 04."

11:41 Uhr: Knäbel: "Selbstverständlich ist die Mannschaft gefordert. Wir alle müssen miteinander die Situation lösen. Die Mannschaft kann das, was am meisten hilft: sie kann Ergebnisse erzielen."

11:42 Uhr: Knäbel: "Der Satz ,Wir wollen und wir werden aufsteigen' ist ein Beispiel dafür, dass wir den selbst auferlegten Druck noch einmal maximiert haben. Man kann das Ziel ausgeben, man kann diskutieren, ob es zu ambitioniert gewesen ist."

11:44 Uhr: Hechelmann über das Team: "Wir sind überzeugt von unserem Kader. Wir wissen, dass Potenzial in unserem Kader steckt. Und jetzt gilt es, dieses Potenzial zu heben. Da sind alle gefordert. Vor allem ist die Mannschaft gefordert nun auch zu zeigen, was sie im Stande ist zu leisten."

11:45 Uhr: Knäbel über den neuen Trainer und eine mögliche zu zahlende Ablöse: "Wir werden keine Millionen-Ablöse zahlen können, werden im Rahmen unserer Möglichkeiten aber einen sehr guten Trainer finden."

11:48 Uhr: Hechelmann über Timo Baumgartl: "Die Sanktionen richtete sich ausschließlich an den Weg, den er gewählt hat. Im Leistungssport gibt es einfach Regeln, an die man sich halten muss. Dementsprechend die Sanktionen."

11:50 Uhr: Zum Thema interne Lösung sagt Knäbel: "Wir haben in Onur Cinel einen interessanten Kandidaten nach Liefering verloren. Auf der anderen Seite müssen die Trainer eine entsprechende Ausbildung haben." Fimpel und Kreutzer seien Trainertalente, haben aber die Uefa-Pro-Lizenz (Fußballlehrer) noch nicht.

11:52 Uhr: Wäre Ex-Hertha-Trainer Sandro Schwarz eine Alternative? Zumal Hechelmann ihn aus Mainzer Zeiten sehr gut kennt? Hechelmann dazu: "Wie bei Spielern auch kommentiere ich keine Namen."

11:55 Uhr: Knäbel noch einmal zur Trainersuche: "Ich kann nachvollziehen, dass sich die Fans Sorgen um den Klub machen. Aber es geht um Qualität, nicht um Geschwindigkeit."

12 Uhr: Die PK ist beendet

