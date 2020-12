Podcast: Ist der Schalke-Brief ein Akt der Verzweiflung?

Gelsenkirchen. In unserem Podcast Fußball Inside reden wir über alles, was den Revierfußball bewegt - es geht um den BVB, Schalke 04 und den VfL Bochum.

Ein wichtiges Fußball-Wochenende steht im Revierfußball vor der Tür - es geht um Tabellenführungen, Aufstieg, Abstieg. Und wir reden in unserem Podcast "Fußball Inside" darüber - wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott." Moderator Johannes Hoppe diskutiert mit Funke-Sport-Reporter Andreas Ernst.

Zunächst geht es um Borussia Dortmund nach dem 2:1-Erfolg bei Zenit St. Petersburg. Was hat Trainer Lucien Favre vor und nach dem Spiel gesagt? Wie ist das Spiel zu bewerten? Wie sind die Perspektiven für das Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart? Hat Kapitän Marco Reus Recht, wenn er vier Siege bis Weihnachten einfordert?

Den größten Teil der Folge nimmt der FC Schalke 04 ein. Wir beschäftigen uns vor allem mit zwei Fragen: Ist die Begnadigung von Amine Harit vor den wichtigen vier Spielen bis Weihnachten sinnvoll? Und: Wie ist der offene Brief zu bewerten, den der Vorstand am Donnerstagmittag unmittelbar vor einer Sitzung des Aufsichtsrats einen offenen Brief an die Fans und Mitglieder geschickt hat?

Der VfL Bochum hat durch die 1:3-Niederlage bei Holstein Kiel die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Kann der VfL nun den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn besiegen?

Zum Abschluss tippen wir noch die wichtigsten Revier-Spiele des Wochenendes - mit kurzen Sätzen zu RWE und RWO:

1. Bundesliga: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Sa.), FC Augsburg - Schalke 04 (So.)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Sa.), FC Augsburg - Schalke 04 (So.) 2. Bundesliga: VfL Bochum - SC Paderborn (Fr.)

VfL Bochum - SC Paderborn (Fr.) 3. Liga: MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden (Sa.)

MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden (Sa.) Regionalliga West: SF Lotte - Rot-Weiss Essen (So.), Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen (So.)

Viel Spaß beim Hören! (aer)