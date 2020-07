DFB-Pokal: MSV gegen BVB - Schalke wohl nach Schweinfurt

Köln. DFB-Pokal-Knaller in der ersten Runde: Im Revierderby trifft der MSV Duisburg auf Borussia Dortmund. Schalke erhält eine lösbare Aufgabe.

Was für ein Happening ist eigentlich die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal: Die kleine Tribüne im DFB-Fußballmuseum in Dortmund ist gefüllt mit Vereinsvertretern unterklassiger Klubs, die auf die großen Lose hoffen: FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach. Diesmal aber ist das anders. Von den 64 Teilnehmern stehen erst 42 fest. Denn aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Landespokal-Wettbewerbe der Amateurverbände unterbrochen werden.

Doch auf die Landespokal-Endspiele am "Tag der Amateure" (22. August) will der DFB nicht warten - und deshalb ermittelt DFB-Präsident Fritz Keller am Sonntag (18.30 Uhr/live in der ARD-Sportschau) gemeinsam mit der stellvertretenden Generalsekretärin Heike Ullrich im TV-Studio 32 Partien - ohne Zuschauer auf der Tribüne.

Hier ist unser Live-Ticker

18.10 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. In 20 Minuten wird die erste Runde des DFB-Pokals in Dortmund ausgelost.

18.15 Uhr: Ausgetragen wird die erste Runde vom 11. bis 14. September - eine Woche vor dem Start der 1. und 2. Bundesliga.

18.20 Uhr: Noch eine Besonderheit: Das Finale des DFB-Pokals steigt diesmal ausnahmsweise vor dem letzten Bundesliga-Spieltag. Gespielt wird am Donnerstag, 13. Mai, im Berliner Olympiastadion.

18.22 Uhr: 32 Spiele steigen in der ersten Runde - die 64 Teilnehmer sind unterteilt in einen Profi- und einen Amateurtopf. Die Teams aus dem Amateurtopf haben Heimrecht. Da es 36 Profiteams gibt, befinden sich auch vier Zweitligisten im "Amateurtopf" - das sind die beiden Aufsteiger Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig sowie der Karlsruher SC (15.) und der 1. FC Nürnberg (16.) aufgrund ihrer schlechten Platzierungen in der Vorsaison.

18.28 Uhr: Glück hatte der MSV Duisburg: Aus der 3. Liga sind automatisch nur die "Top 4" direkt qualifiziert, der MSV beendete die Saison aber auf Rang fünf. Da aber Tabellenführer Bayern München II nicht am DFB-Pokal teilnehmen darf, rückten die Zebras nach.

18.30 Uhr: Und die ARD-Übertragung beginnt.

18.32 Uhr: Heike Ullrich erklärt, warum der "Tag der Amateure" nicht abgewartet wird. Schon vor den Landespokal-Endspielen will der DFB mit den möglichen Teilnehmern Spielorte und mögliche Hygienekonzepte besprechen.

18.35 Uhr: Es geht los - hier sind die Paarungen:

Die erste Runde im DFB-Pokal 1. FC Nürnberg RB Leipzig Todesfelde / VfB Lübeck VfL Osnabrück Sieger Niedersachsen 3.L./RL FSV Mainz 05 Sieger Sachsen-Pokal TSG Hoffenheim Sieger Bayern-Pokal Eintracht Frankfurt Sieger Thüringen-Pokal Werder Bremen SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim Sieger Mittelrhein-Pokal FC Bayern München Sieger Niedersachsen Amat. FC Augsburg Sieger Südbaden-Pokal Holstein Kiel Eintracht Braunschweig Hertha BSC Sieger Meck-Pomm-Pokal VfB Stuttgart MSV Duisburg Borussia Dortmund Sieger Hessen-Pokal SV Sandhausen Sieger Württemberg-Pokal FC Erzgebirge Aue Dynamo Dresden Hamburger SV Sieger Rheinland-Pokal VfL Bochum Sieger Baden-Pokal SC Freiburg Sieger Brandenburg-Pokal VfL Wolfsburg Sieger Bremen-Pokal Borussia Mönchengladbach Sieger Saarland-Pokal FC St. Pauli Sieger Hamburg-Pokal Bayer 04 Leverkusen Würzburger Kickers Hannover 96 Zweiter Teilnahmer Westfalen SpVgg Greuther Fürth Sieger Südwest-Pokal SSV Jahn Regensburg Sieger Berlin-Pokal 1. FC Köln Sieger Niederrheinpokal Arminia Bielefeld Bestes Amateurteam Bayern Schalke 04 FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1. FC Magdeburg Darmstadt 98 Erster Teilnehmer Westfalen SC Paderborn

18.56 Uhr: Und damit endet die DFB-Pokal-Auslosung nach nicht einmal einer Stunde. Ein großes Los gibt es aus Revier-Sicht: Drittligist MSV Duisburg empfängt Borussia Dortmund - bitter für die Zebras: Es wird ein Derby wahrscheinlich vor Geister-Kulisse.

19 Uhr: Schalke tritt beim besten Klub der Regionalliga Bayern zum Stichtag der Meldung an. Aktuell ist dies der 1. FC Schweinfurt 05. Auch möglicher Gegner: Die SpVgg Bayreuth.