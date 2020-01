Gelsenkirchen. Schalke tritt am Samstag beim FC Bayern München an. Wir haben mit Rafinha gesprochen - einem Profi, der für beide Klubs lange gespielt hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rafinha trägt Schalke immer noch in seinem Herzen

Erst am Sonntag fliegt Rafinha (34) nach Brasilien, um sich mit Flamengo Rio de Janeiro auf die neue Saison vorzubereiten. Am Samstagabend schaut er sich in München das Duell seiner Ex-Klubs FC Bayern und Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) an, für die er in 13 Jahren 332 Bundesligaspiele bestritt. Wir haben uns mit dem Rechtsverteidiger unterhalten.

Was verbinden Sie mit dem FC Schalke 04? Rafinha: Schalke war der erste Verein in Europa für mich und hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ich war 19 Jahre alt und bin aus Brasilien direkt zu einem der größten Vereine in Deutschland gekommen. Ich habe dort fünfeinhalb Jahre lang einige schöne Momente mit Schalke erlebt. Wenn es geht, schaue ich mir die Spiele von Schalke in Brasilien an. Aber Bayern wird dort häufiger gezeigt. Und in München war ich acht Jahre lang, habe einige Titel gewonnen. FC Schalke 04 Schalke 04 - Alle News rund um den Fußball-Bundesligsten Was erwarten Sie für ein Spiel? Ex-Schalke-Manager Heidel kontert Kritik von Nübel-Berater

Schalke: Sein Idol, seine Nummer, sein Ziel - das ist Todibo

Schalke: Wagner hält an mutiger Taktik auch in München fest Rafinha: Schalke ist besser als in der vergangenen Saison. Der Trainer hat die Mannschaft unter Kontrolle, das gefällt mir gut. Aber der FC Bayern ist gut drauf, deshalb wird es ein sehr interessantes Spiel. Kann der FC Bayern München in der Rückrunde den Rückstand noch aufholen? Rafinha: RB Leipzig gewinnt aktuell jedes Spiel, spielt super. Ich hoffe, dass Bayern die Meisterschaft gewinnt, Leipzig kommt auch noch nach München. es wird aber sehr, sehr schwierig. Sie spielen in der ersten brasilianischen Liga. Was ist der Unterschied zur Bundesliga? Rafinha: Die Bundesliga ist sehr dynamisch, sehr schnell. Und die Stadien sind immer voll. In Deutschland kommen die Fans immer - in Brasilien spielst du manchmal vor 80.000, dann auswärts aber vor 10.000 Zuschauern. Sie haben direkt die brasilianische Meisterschaft und die "Copa Libertadores" gewonnen... Rafinha: ... ich hätte auch nicht erwartet, dass wir das so schnell schaffen. Ihr Vertrag in Rio de Janeiro gilt bis Dezember 2021. Wie lange wollen Sie noch spielen? Rafinha: Ich bin 34 Jahre alt und noch topfit. Wenn das so weitergeht, kann ich noch ein paar Jahre spielen.