Regionalliga: Auch Schalke-Spiel gegen Düsseldorf abgesagt

Schalkes U23 kann am Freitag nicht im Parkstadion gegen Fortuna Düsseldorf II spielen.

Gelsenkirchen. Spielausfälle in der Regionalliga West bei RW Oberhausen - Fortuna Köln und Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf. Weitere könnten noch dazukommen.

Der Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen hat Auswirkungen auf den Spielplan der Regionalliga West: Zwei der drei für Freitag geplanten Spiele sind bereits abgesetzt. Am Donnerstagvormittag gab Rot-Weiß Oberhausen bekannt, dass das Heimspiel gegen Fortuna Köln nicht stattfinden kann, da der Platz unbespielbar ist. Aus dem gleichen Grund fällt auch das Duell zwischen den U23-Teams von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aus: Der Rasen im Schalker Parkstadion lässt kein Fußballspiel zu.

Offen ist noch, inwiefern die Austragung der Samstags-Partien gefährdet sind, nachdem es in dieser Woche teils starke Schnee- und Regenfälle gegeben hatte. Unter anderem das Kellerduell SV Straelen gegen die ist gefährdet.

Schalkes U23: Tönnies-Arena statt Parkstadion

Schalke-Trainer Jakob Fimpel sagt: „Gestern lag der Platz im Parkstadion noch voller Schnee, heute kam der Regen dazu. Wir wollten unbedingt spielen, aber die Platzbedingungen lassen es leider nicht zu.“ Stattdessen testet S04 am Samstag (11. März) gegen Westfalenligist SV Rödinghausen II. Anstoß ist um 10.30 Uhr in Rheda-Wiedenbrück in der Tönnies-Arena.

Schalke und RWO abgesagt – der Spieltag:

Der 26. Spieltag der Regionalliga West im Überblick:

FC Schalke 04 U23 - Fortuna Düsseldorf U23 – abgesetzt

RW Oberhausen - Fortuna Köln – abgesetzt

1. FC Köln U21 - RW Ahlen (Fr., 19.30 Uhr)

SV Rödinghausen - Preußen Münster (Sa., 14 Uhr)

Kaan-Marienborn - 1. FC Düren (Sa., 14 Uhr)

Bor. Mönchengladbach U23 - Wiedenbrück (Sa., 14 Uhr)

SV Straelen - Wattenscheid 09 (Sa., 14 Uhr)

SV Lippstadt - Wuppertaler SV (Sa., 14 Uhr)

Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt (Sa., 19.30 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04