Regionalliga West: Das Restprogramm der Abstiegskandidaten

Wer muss gehen? Florian Abel und der 1. FC Bocholt stehen aktuell am rettenden Ufer, die SG Wattenscheid 09 und Dennis Lerche dagegen müssen in der Regionalliga West einige Punkte Rückstand aufholen, um noch auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen.

Wattenscheid. Seit sechs Spielen ohne Punkt: Es wird eng für die SG Wattenscheid 09. Alle Infos zu Abstiegsregel und Restprogramm der Regionalliga West.

Nur noch neun ausstehende Spiele und die SG Wattenscheid 09 steckt tief im Abstiegskampf:Damit steht 09 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dahinter steht nur noch der nächste Gegner SV Straelen (Sa., 11.3., 14 Uhr), der bereits klargemacht hat, dass er für die Oberliga plant. Mit 18 Punkten hat die SGW fünf Punkte Abstand zu Platz 16. Aber neun Punkte trennen Wattenscheid 09 momentan von einem sicheren Klassenerhalt – von Platz 14.

Regionalliga West - diese Vereine kämpfen noch um den Klassenerhalt:

11. 1. FC Düren, 29 Punkte

12. SC Wiedenbrück, 28 Punkte

13. F. Düsseldorf II, 27 Punkte

14. 1. FC Bocholt, 27 Punkte

Und diese Mannschaften befinden sich aktuell auf den Abstiegsplätzen:

15. 1. FC Köln U23, 25 Punkte (abhängig von Liga 3 - siehe unten)

16. Rot Weiss Ahlen, 23 Punkte

17. SG Wattenscheid 09, 18 Punkte

18. SV Straelen, 13 Punkte

(Stand: 9. März)

Abstiegsregel Regionalliga West: Auch Platz 15 könnte reichen

Drei Mannschaften, die Tabellenplätze 16 bis 18, steigen sicher am Saisonende 2022/2023 in die Oberligen Westfalen, Niederrhein oder Mittelrhein ab. Ob auch der Tabellen-Fünfzehnte absteigen muss, hängt von der 3. Liga ab. Wenn mindestens ein Verein aus Nordrhein-Westfalen in die Regionalliga absteigt, ist auch Rang 15 ein Abstiegsplatz.

Hoffnungsträger für die Regionalligisten? Wenn die U23 des BVB (hier Michael Eberwein im Spiel bei Rot-Weiss Essen) in der 3. Liga noch den Klassenerhalt schafft, steigt ein West-Regionalligist weniger ab. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Dass es vier Absteiger aus der Regionalliga gibt, ist gut möglich. Die U23 von Borussia Dortmund ist im Moment auf dem 17. Platz der 3. Liga, der Abstiegskampf ist aber eng. Mehr als vier Vereine werden allerdings nicht in die Oberliga absteigen. Jeder weitere NRW-Absteiger aus der 3. Liga stockt die Regionalliga West 2023/2024 auf.

Wattenscheid 09: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Wattenscheid 09 hat nach den letzten bitteren Niederlagen nur noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt, muss in den ausstehenden neun Spielen endlich regelmäßig punkten. Das sind die Begegnungen der kommenden Wochen:

SV Straelen - Wattenscheid, Samstag, 11.03., 14:00 Uhr,

Wattenscheid - 1. FC Köln U23, Samstag, 18.03., 14:00 Uhr,

SV Lippstadt 08 - Wattenscheid, Samstag, 01.04., 14:00 Uhr,

Wattenscheid - SV Rödinghausen, Samstag, 08.04., 14:00 Uhr,

FC Schalke 04 U23 - Wattenscheid, Samstag, 15.04., 14:00 Uhr,

Wattenscheid - 1. FC Kaan-Marienborn, Samstag, 22.04., 14:00 Uhr,

RW Oberhausen - Wattenscheid, Samstag, 29.04., 14:00 Uhr,

Wattenscheid - 1. FC Düren, 06.05., Samstag, 14:00 Uhr,

F. Düsseldorf II - Wattenscheid, Samstag, 13.05., 14:00 Uhr

Ein Hoffnungsschimmer für Wattenscheid sind die Partien gegen Straelen, Köln, Düren und Düsseldorf – direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit sechs Punkten aus den nächsten beiden Spielen könnte 09 sich zurückmelden.

Regionalliga West: Das Restprogramm im Abstiegskampf:

Düren spielt noch gegen 1. FC Kaan-Marienborn, RW Oberhausen, Fortuna Köln, F. Düsseldorf II, SC Preußen Münster, Wuppertaler SV, Ahlen, Wattenscheid und Wiedenbrück.

Wiedenbrück tritt an gegen Borussia Mönchengladbach U23, SV Straelen, Rot Weiss Ahlen, 1. FC Köln U23, SV Lippstadt 08, SV Rödinghausen, FC Schalke 04 U23, 1. FC Kaan-Marienborn, Rot-Weiß Oberhausen und den 1. FC Düren.

Fortuna Düsseldorf spielt noch gegen FC Schalke 04 U23, 1. FC Kaan-Marienborn, SV Lippstadt 08, Rot-Weiß Oberhausen, 1. FC Düren, SC Fortuna Köln, SC Preußen Münster, Wuppertaler SV, Rot Weiss Ahlen, sowie Wattenscheid 09.

Bocholt spielt gegen TSV Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach U23, SC Preußen Münster, SV Straelen, 1. FC Köln U23, SV Lippstadt 08, SV Rödinghausen, FC Schalke 04 U23, 1. FC Kaan-Marienborn und Rot-Weiß Oberhausen.

1. FC Köln U23 trifft auf Rot Weiss Ahlen, SG Wattenscheid 09, SC Wiedenbrück, 1. FC Bocholt, TSV Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach U23, SV Straelen, SC Fortuna Köln und SV Lippstadt 08.

Rot Weiss Ahlen tritt an gegen 1. FC Köln U23, SV Lippstadt 08, SC Wiedenbrück, SV Rödinghausen, FC Schalke 04 U23, 1. FC Kaan-Marienborn, Rot-Weiß Oberhausen, 1. FC Düren, Fortuna Düsseldorf U23 und SC Preußen Münster.

Der Tabellenletzte SV Straelen spielt gegen Wattenscheid 09, SC Wiedenbrück, 1. FC Bocholt, TSV Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach U23, SC Fortuna Köln, 1. FC Köln U23, SV Lippstadt 08 und SV Rödinghausen.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Ganz anders sieht es dagegen an der Tabellenspitze aus – dort zieht Preußen Münster davon. Mit elf Punkten Unterschied hält die Mannschaft aus Münster den Verfolger Borussia Mönchengladbach II auf Abstand. Preußen Münster ist mit 59 Punkten und einer Siegesserie von 12 gewonnen Spielen in Folge auf Aufstiegskurs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04