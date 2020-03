Rudys Rückkehr - was Schalke-Trainer Wagner dazu sagt

Gelsenkirchen. In der vergangenen Saison enttäuschte auf Schalke ein Spieler ganz besonders: Sebastian Rudy. Nun kehrt er mit 1899 Hoffenheim zurück.

Vor einer Woche lief für Sebastian Rudy fast alles schief. Mit 0:6 verlor Rudy mit 1899 Hoffenheim das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München - und als rechter Außenverteidiger machte der 29-Jährige viele Fehler. Es war eine Ausnahme für Rudy in einer Saison, in der vieles für ihn besser läuft als im vergangenen Jahr, als er noch für den FC Schalke 04 auflief: Er ist nicht nur Stammspieler, sondern mit 218 Einsätzen Bundesliga-Rekordspieler der Hoffenheimer. An diesem Samstag kehrt er mit seinem neuen Klub nach Gelsenkirchen zurück (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).