Schalke 04 - 1899 Hoffenheim: So sehen Sie das Spiel heute live im TV: Alle Infos zur Übertragung

Gelsenkirchen. Schalke 04 empfängt 1899 Hoffenheim. Wir erklären, wo Sie die Drittliga-Partie heute live sehen können. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung.

Ein Sieg, drei Unentschieden, fünf Niederlagen und ganze sechs Punkte: Schalke 04 ist nur äußerst schleppend in Die Saison gekommen. Sollte das Bundesliga-Heimspiel in der Veltins-Arena gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend (14. Oktober, 20.30 Uhr) verloren gehen, stürzen die Königsblauen sogar auf einen direkten Abstiegsplatz. Es ist also viel Druck auf dem Kessel - vor allem für Trainer Frank Kramer, für den die Partie ein echtes Endspiel ist: Sollte es die nächste Niederlage geben, wäre Kramer aller Voraussicht nach seinen Job los.

Schalke gegen Hoffenheim ersatzgeschwächt

Offen ist, ob Tobias Mohr zur Verfügung steht, er fehlte zuletzt erkrankt im Training. Definitiv ausfallen werden Marcin Kaminski, Rodrigo Zalazar, Ibrahima Cissé und Sepp van den Berg.

Weiterhin fehlen Kaminski, Zalazar, Cissé, van den Berg. Tobias Mohr konnte am Mittwoch nur eingeschränkt trainieren, er ist krank. Abzuwarten bleibt, ob es für Freitag reicht. Hoffenheim reist als Tabellensiebter ins Ruhrgebiet - hat allerdings auch eine kleine Ergebniskrise: In den jüngsten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dennoch sind die Kraichgauer mit 14 Punkten in ganz anderen Regionen als Schalke unterwegs - es fehlen auch nur zwei Zähler auf Borussia Dortmund und Bayern München.

Schalke 04 - 1899 Hoffenheim heute live: Die Rahmendaten zum Spiel

Datum: Freitag, 14.10.2022

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Schalke 04 und 1899 Hoffenheim heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der Bundesliga?

Das Spiel zwischen Schalke 04 und 1899 Hoffenheim wird bei DAZN übertragen - der Streamingdienst zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele in voller Länge. Wer die Partie sehen will, braucht ein Abo. DAZN kostet 29,99 Euro im Monat, im Jahresabo werden 19,99 Euro Pro Monat fällig.

Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen, den Sie am Freitag hier finden.

