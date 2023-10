Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Der Fußball im Ruhrgebiet hat zwei neue Gesichter. Am Montag haben Schalke und der MSV Duisburg ihre neuen Cheftrainer vorgestellt. Karel Geraerts und Boris Schommers beerben die Interimstrainer Matthias Kreutzer und Engin Vural. Natürlich sind die beiden Trainer, die Schalke und den MSV aus der Krise führen sollen, unser großes Thema. In unserer neuen Folge beantworten unsere Experten, MSV-Reporter Dirk Retzlaff und der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, zusammen mit Moderator Timo Düngen alle aktuellen Fragen rund um Schalke und die Zebras.

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss am Sonntag beim Karlsruher SC ran. Wir erklären, wie das Debüt von Trainer Karel Geraerts live im TV und im Stream zu sehen ist.

Die Fans des FC Schalke 04 können das Debüt von Karel Geraerts gar nicht mehr erwarten - und am Sonntag ist es auch so weit, wenn der 41 Jahre alte Belgier erstmals als Trainer der Königsblauen in einem Pflichtspiel auf der Bank sitzt. Um 13.30 Uhr spielt Schalke dann beim Karlsruher SC. Gelingt dem Tabellen-16. mit dem neuen Coach an der Seitenlinie der ersehnte Befreiungsschlag?

Schalke 04 und Karel Geraerts - das Spiel beim soll der Auftakt einer Erfolgsgeschichte werden.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Karlsruher SC - FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 22.10.2023

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: BBBank Wildpark (Karlsruhe)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Karlsruhe: Das Spiel der Königsblauen wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky. Kommentator ist Stefan Hempel, Experte ist Torsten Mattuschka.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 beim Karlsruher SC live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 beim Karlsruher SC am Sonntag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 beim Karlsruher SC im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke am Sonntag beim Karlsruher SC gibt es auch auf unserem Portal.

