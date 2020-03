Schalke 04: Büskens nimmt Torhüter Nübel in Schutz

View this post on Instagram

Ich möchte heute den Eintrag nutzen, um zu A. Nübel etwas zu schreiben. Ich durfte in der letzten Saison einige Monate mit Alex arbeiten. Ich lernte ihn als respektvollen, intelligenten Menschen kennen, der auf dem Platz hart arbeitete und sich täglich verbessern wollte. Mit zahlreichen Paraden sorgte Alex, auch dafür, dass wir nach einer katastrophalen Saison, drei Spieltage vor dem Saisonende gerettet waren. Sein ruhiges Auftreten auf und neben dem Platz war schon imponierend und viele von uns haben gehofft, das wir mit Alex einen Torhüter gefunden haben, der unser Trikot das nächste Jahrzehnt tragen würde. Nun wird es nicht dazu kommen und natürlich kann man über sein Entscheidung diskutieren, ob es richtig ist, in so jungem Alter, mit wenig Bundesligaerfahrung nach München zu gehen. Er hat sich halt so entschieden und das gilt es zu akzeptieren. Aus emotionaler aber auch aus rationaler Sicht muss ich nicht jede getroffene Entscheidung verstehen, aber deshalb werde ich ihn heute Abend in der Arena nicht beschimpfen, sollten wir uns dort über den Weg laufen. Vielmehr treibt mich die Frage an, warum wir als Verein, immer wieder junge Spieler ablösefrei verloren haben. Ob es ein Matip, Kolasinac, Goretzka, Meyer war und jetzt Alex ist. Wir Können das aus emotionaler Sicht nicht verstehen, da ich schon mehr als mein halbes Leben mit Königsblau @s04 verbunden bin und viele von Euch ein Leben lang. Bei Weston und Amine ist es dem Verein gelungen, die Spieler langfristig an den Club zu binden, mit Kabak haben wir einen weiteren talentierten Spieler langfristig an uns gebunden. Könnte man darüber hinaus mit Spielern wie Ahmed und Suat verlängern, würde das unserem Team ein ordentliches Gerüst für die kommenden Jahre geben. Für heute Wünsche ich mir einen Sieg gegen die Bayern und keine Unmutsäußerungen gegen Alex. Häme und Respektlosigkeit hat er nicht verdient. Zukünftig sind wir gefordert, egal ob Entscheidungsträger, Angestellte, Fan in der Kurve oder auf der Tribüne, durch unser Auftreten und unseren Zukunftsplan, die Spieler davon zu überzeugen, das „SCHALKE, DER GEILSTE CLUB DER WELT!“ ist.