Schalke 04 gegen Hajduk Split - so sehen Sie das Testspiel heute live im Stream

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 absolviert heute ein Testspiel in Kroatien bei Hajduk Split. Wir erklären, wo die Partie live übertragen wird.

Der FC Schalke 04 steht mitten in seiner Testspielserie. Nach dem 2:2 gegen den österreichischen Rekordmeister Rapid Wien vor einer Woche geht es an diesem Freitag nun gegen Traditionsverein Hajduk Split, den aktuellen Tabellenzweiten der kroatischen Liga.

Schalke testet nächste Woche beim VfL Osnabrück

Anpfiff im Stadion Poljud ist um 18 Uhr. Maya Yoshida kehrt nach einem kurzen WM-Urlaub zum FC Schalke 04 zurück, wird aber in Split noch nicht spielen. Bis zur Vorbereitungs-Unterbrechung vom 23. Dezember bis 1. Januar steht danach noch ein weiterer Test gegen den Drittligisten VfL Osnabrück an (22. Dezember).

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hajduk Split heute live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen Hajduk Split heute live: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Hajduk Split - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 16. Dezember

Anstoß: 18 Uhr

Ort: Stadion Poljud (Split)

Wettbewerb: Testspiel

FC Schalke 04 gegen Hajduk Split heute live im Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04: Das Testspiel wird live übertragen. Zwar nicht im TV, aber im Stream auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen ( hier gelangen Sie direkt zum Spiel ). Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff um 18 Uhr.

Schalke spielte schon einmal in Split. In der Saison 1997/1998 gelang gegen Hajduk Split in der ersten Runde des Uefa-Cups unter Trainer Huub Stevens einen 3:2-Sieg, nachdem es im Hinspiel bereits einen 2:0-Erfolg gegeben hatte. Damals trafen René Eijkelkamp (2) sowie Marc Wilmots in Split.

Die Spieler des FC Schalke 04 um Simon Terodde (r.). Foto: getty

Die komplette Vorbereitung des FC Schalke 04 in der Übersicht

14. bis 28. November: Urlaub

29./30. November: Leistungstests

1. Dezember: Trainingsauftakt auf dem Platz

9. Dezember: 1. Test - Rapid Wien - Schalke 04 2:2 (Torschützen: Soichiro Kozuki, Simon Terodde)

10. Dezember: Rückreise aus Wien

11. Dezember: Ruhetag

16. Dezember: 2. Test - Hajduk Split - Schalke 04 (18 Uhr)

17. Dezember: Rückreise aus Split

18. Dezember: Ruhetag

22. Dezember: 3. Test - VfL Osnabrück - Schalke 04 (19 Uhr)

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Zehn Tage Urlaub - die Profis erhalten individuelle Trainingspläne

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek (Türkei)

7. Januar 2023 (in Belek): 4. Test - FC Zürich - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

10. Januar 2023 (in Belek): 5. Test - 1. FC Nürnberg - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

14. Januar 2023: 6. Test - Schalke 04 - Werder Bremen (15.30 Uhr)

21. Januar 2023: Rückrundenauftakt

