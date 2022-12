Schalke 04 gegen VfL Osnabrück - so sehen Sie das Testspiel live im Stream

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 absolviert am Donnerstag ein Testspiel beim Drittligisten VfL Osnabrück. Wir erklären, wo die Partie live übertragen wird.

Der FC Schalke 04 steht mitten in seiner Testspielserie. Nach dem 2:2 gegen den österreichischen Rekordmeister Rapid Wien und dem 3:4 bei Hajduk Split geht es an diesem Donnerstag nun im letzten Testspiel des Jahres gegen den VfL Osnabrück, den Tabellenzehnten der 3. Liga.

Anpfiff an der Bremer Brücke ist um 19 Uhr. Im neuen Jahr wird Schalke zum Abschluss der Wintervorbereitung am 14. Januar auf den Erstliga-Rivalen Werder Bremen treffen. Ein Test gegen Werder stand schon seit Wochen im Raum, nun sind auch die Verträge unterzeichnet. Bereits am 5. November waren beide Teams in der Liga aufeinander getroffen. Werder siegte glücklich mit 2:1. Doch erst einmal geht es nun gegen Osnabrück.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Osnabrück live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen VfL Osnabrück live: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: VfL Osnabrück - FC Schalke 04

Datum: Donnerstag, 22. Dezember

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Bremer Brücke (Osnabrück)

Wettbewerb: Testspiel

FC Schalke 04 gegen VfL Osnabrück live im Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04: Das Testspiel wird live übertragen. Zwar nicht im TV, aber im Stream auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen (hier gelangen Sie direkt zum Spiel). Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff um 19 Uhr.

Die beiden Klubs trafen vor gar nicht allzu langer Zeit schon einmal aufeinander. In der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 gab es einen 5:1-Sieg gegen den damaligen Zweitligisten. Die Treffer hatten Steven Skrzybski mit einem Doppelpack, Ozan Kabak, Alessandro Schöpf und Ahmed Kutucu erzielt.

Mehr News zu Schalke 04

Die komplette Vorbereitung des FC Schalke 04 in der Übersicht

14. bis 28. November: Urlaub

29./30. November: Leistungstests

1. Dezember: Trainingsauftakt auf dem Platz

9. Dezember: 1. Test - Rapid Wien - Schalke 04 2:2 (Torschützen: Soichiro Kozuki, Simon Terodde)

10. Dezember: Rückreise aus Wien

11. Dezember: Ruhetag

16. Dezember: 2. Test - Hajduk Split - Schalke 04 (18 Uhr)

17. Dezember: Rückreise aus Split

18. Dezember: Ruhetag

22. Dezember: 3. Test - VfL Osnabrück - Schalke 04 (19 Uhr)

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Zehn Tage Urlaub - die Profis erhalten individuelle Trainingspläne

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek (Türkei)

7. Januar 2023 (in Belek): 4. Test - FC Zürich - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

10. Januar 2023 (in Belek): 5. Test - 1. FC Nürnberg - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit)

14. Januar 2023: 6. Test - Schalke 04 - Werder Bremen (15.30 Uhr)

21. Januar 2023: Rückrundenauftakt

