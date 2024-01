Live! Schalke führt gegen Eupen - Terodde trifft sehenswert

Schalke-Trainer Karel Geraerts will heute noch einmal Leistung von seiner Mannschaft sehen.

Gelsenkirchen Schalke 04 testet nach der Rückkehr aus dem Trainingslager noch einmal: Gegner ist die KAS Eupen aus Belgien. Wir tickern das Spiel.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 bestreitet vor dem Beginn der Rückrunde noch einen letzten Test: Heute ist der belgische Erstligist KAS Eupen zu Gast in der Veltins-Arena. Um 13.30 Uhr geht es los. Wir begleiten die Partie mit unserem Live-Ticker.

Schalke 04: Seguin verpasst Generalprobe erkältet

Neun Tage hatte Trainer Karel Geraerts die Profis des FC Schalke 04 im porugiesischen Albufeira im Trainingslager schwitzen lassen. Schon am Samstag in einer Woche (20.30 Uhr/Sky) beginnt für seine Mannschaft die Rückrunde der 2. Liga mit dem Kracher gegen den aktuellen Tabellendritten Hamburger SV. Und es muss dringend eine Wende her: Statt auf einem Aufstiegsplatz zu stehen, steckt S04 nach einer miserablen Hinserie tief im Tabellenkeller fest. Es reichte nur zu Platz 14.

Der letzte Test gegen Eupen soll nun noch einmal Schwung geben, um in einer Woche eine Aufholjagd zu starten. Die Generalprobe verpassen wird Paul Seguin, er fehlt im Spieltagskader wegen einer Erkältung, das gaben die Schalker vor der Partie bekannt.

Schalke 04 vs. KAS Eupen im Live-Ticker

Schalke vs. KAS Eupen 1:0 (X:X)

Tore: 1:0 Terodde (5.)

Aufstellung Schalke 04: Fährmann - Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Idrizi, Mohr - Karaman - Terodde, Topp

8.: Nur wenige hundert Eupen-Fans sind mitgerist, doch die zünden im Gästeblock Pyrotechnik. Von den Schalkern gibt es Pfiffe.

5.: TOR für Schalke! 1:0 durch Simon Terodde! Es läuft für die Königsblauen. Über rechts machen die Schalker das Spiel schnell und setzten eine Pass-Stafette an. Topp schickt Karaman, der legt quer auf Terodde, der wiederum keine Mühe hat, den Ball aus 6 Metern über die Linie zu drücken. Wirklich gute Kombination. Für Terodde ist es das dritte Tor im dritten Test.

4.: Erster Angriff von den Gästen aus Eupen, doch Brunner kann Nuhu im letzten Moment stoppen.

3.: Schon in den ersten Minuten deutet sich an: Schalke will und wird hier das Spiel machen. Bislang durhgehend Ballbesitz für S04.

1.: Los geht‘s! Der Ball rollt.

Vor Anpfiff | Noch zehn Minuten, dann geht es los. Bleibt für Euch noch Zeit, unser aktuelles Interview mit S04-Stürmer Keke Topp zu lesen. Im Trainingslager hat er sich Zeit für unsere Reporter genommen.

Vor Anpfiff | Schalkes Trianer Karel Geraerts setzt erwartungsgemäß auf seine Top-Elf. Nur Paul Seguin fehlt erkrankt, dafür spielt Ron Schallenberg.

Vor Anpfiff | Bei KAS Eupen steht Ex-Schalker Victor Palsson in der Anfangself - von den Fans in der Arena gab es Applaus für den Isländer.

Vor Anpfiff | Glück auf aus der Arena. Hier testet Schalke gleich gegen KAS Eupen - es ist die Generalprobe vor dem Auftakt der Zweitliga-Rückrunde am kommenden Wochenende.

