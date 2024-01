Schalke 04: Nach negativem Medienbericht - Elgert klärt auf

Gelsenkirchen Schalkes-A-Jugend-Trainer Norbert Elgert waren verschiedene interne Streitigkeiten vorgeworfen worden. Nun reagiert die Schalke-Legende

Rund 30 Minuten vor der 1:4-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern erschien ein negativer Medienbericht rund um Trainer-Ikone Norbert Elgert. Dieser stellt die Dinge nun aus seiner Sicht und Weise dar.

Am Freitag, 26. Januar, veröffentlichte die „Sport Bild“ - in der Printausgabe erschien der Artikel bereits am Mittwoch, 24. Januar 2024 - in ihrer Onlineversion einen Bericht rund um Trainer-Ikone Norbert Elgert.

Schalke 04: Konflikte zwischen Elgert und Geraerts?

Der Titel in der Sportbild lautete „Auf Schalke knirscht es gewaltig - Geraerts-Ärger mit Elgert! Der neue Sportboss Wilmots soll nun vermitteln“. In dem Artikel ist die Rede davon, dass der 67-jährige Elgert auf Schalke ein Problem mit Karel Geraerts haben soll. Das soll auf Gegenseitigkeit beruhen. Demnach sollen der U19-Coach Elgert und S04-Cheftrainer Geraerts überhaupt noch nicht miteinander gesprochen haben. Elgert soll laut dem Bericht erwarten, dass sich der 25 Jahre jüngere Belgier zunächst einmal bei ihm vorstelle.

Das will Elgert so nicht stehen lassen. „Das erwarte ich in keinster Weise von Herrn Geraerts“, betont der Coach gegenüber Reviersport.

Schalke-Trainingslager in Portugal: Angeblicher Streit um U19-Talente

Ebenso widerspricht Elgert der Darstellung, intern darauf gepocht zu haben, dass zumindest einer der beiden U19-Talente Vitalie Becker und Max Grüger nicht mit ins Profi-Trainingslager nach Portugal reist. Auch das will „Sport Bild“ erfahren haben. Elgert stellt klar: „Im Gegenteil: Ich habe die Teilnahme von Vitalie Becker und Max Grüger am Trainingslager der Profis in Portugal absolut befürwortet!“

Und zu guter Letzt wird Elgert, der am 13. Januar 2024 seinen 67. Geburtstag feierte, ein schlechtes Verhältnis zu Schalke-Juwel Assan Ouédraogo attestiert. Auch hier legt der Chef-Ausbilder des FC Schalke 04 auf die Tatsachen. Elgert: „Mein Verhältnis zu Assan Ouédraogo ist absolut intakt. Assan hat mir noch vor einigen Tagen per WhatsApp zum Geburtstag gratuliert.“

Elgert-Berater will die Wogen glätten

Als RevierSport Elgerts langjährigen Berater Markus Peter erreichte, war dieser bemüht, zumindest öffentlich die Wogen zu glätten. „Norbert hat zu diesem Thema alles gesagt und richtigerweise klargestellt. Darüber hinaus wird es von uns keine Statements in dieser Angelegenheit gebe“, meinte Peter.

Elgert arbeitet mit einer kurzen Unterbrechung seit fast 30 Jahren für den FC Schalke 04 und besitzt als einziger angestellter Trainer bei dem Zweitligisten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Bis dato hat sich Elgert nie etwas zu Schulden kommen lassen.

„Elgert-Schule“ bringt international erfolgreiche Fußballer hervor

Im Gegenteil: Ihm ist es zu verdanken, dass Spieler wie Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil, Sead Kolasinac, Leroy Sané, Joel Matip oder Julian Draxler, um nur einige Akteure, die die „Elgert-Schule“ durchliefen zu nennen, aus der Knappenschmiede in die weite Fußballwelt starteten. Die aktuellsten Schalke-Juwele, die auch von Elgert geschmiedet wurden, heißen: Assan Ouédraogo und Keke Topp.

