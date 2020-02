Schalke 04: So entwickelt sich Leihgabe Jean-Clair Todibo

Gelsenkirchen. Jean-Clair Todibo bestritt vier Pflichtspiele für Schalke 04, zwei von Beginn an. Am Saisonende könnte er für 25 Millionen Euro gekauft werden.

Im sozialen Netzwerk "Instagram" postete Jean-Clair Todibo drei Bilder aus dem Fußball-Bundesligaspiel des FC Schalke 04 bei Mainz 05 (0:0). Kurz, aber doch ein wenig stolz klang sein Kommentar dazu. "First start in Bundesliga", schrieb Todibo und setzte als Emoji einen muskulösen Bizeps daneben. Zum ersten Mal hatte Todibo in einem Bundesligaspiel in der Startelf bei Schalke 04 gestanden. Und fühlte sich danach offenbar wie Popeye.

Schalkes Teammanager Riether: "Todibo kann kicker, ist gut im Zweikampf"

Doch wie entwickelt sich der 20-jährige Franzose, der bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen ist? Teammanager Sascha Riether hat eine klare Meinung: "In Mainz hat er es super gemacht. Ich finde, das war sein bestes Spiel bisher im Schalke-Trikot. Der Junge kann kicken, ist gut im Zweikampf." Und die Zahlen bestätigen dies: Bis zu seiner Auswechslung hatte er 71 Ballkontakte - bis dahin die meisten aller Schalker. Er gewann zwölf Zweikämpfe, Platz zwei in der schalkeinternen Rangliste. Aber: Er spielte sechs Fehlpässe. In einem fehlpassreichen Spiel zählte er damit aber noch zu den präzisesten S04-Spielern.

Und vor allem: Er zeigte zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum seine Qualitäten - in seinem vierten Pflichtspiel. Im Bundesligaspiel bei Hertha BSC (0:0) wurde er in der Schlussminute eingewechselt - kurz danach hatte Hertha die einzige Chance des Spiels. Im DFB-Pokalspiel gegen Hertha zählt Todibo zur Startformation, wurde aber zur Pause der regulären Spielzeit ausgewechselt. Da lag Schalke mit 0:2 zurück, Todibo hatte beim zweiten Gegentor sehr schlecht ausgesehen. Im Spiel gegen den SC Paderborn (1:1) kam er in der 37. Minute für den verletzten Ozan Kabak - er lud das Schlusslicht mit Fehlpässen zu Chancen ein.

Lob von Schalke-Trainer David Wagner

Nach dem Mainz-Spiel gab es von Schalke-Trainer David Wagner eine Menge Lob: "Solange er Kraft hatte, war das eine gute Leistung. Defensiv hat er sehr gut nach vorne verteidigt. Er hatte zwar den ein oder anderen Hakler im Stellungsspiel. Ich glaube aber, das hat viel mit Spielpraxis zu tun. Dass er im Spielaufbau ein sehr guter und sehr, sehr selbstbewusster Innenverteidiger ist, das sieht man." Wagner lag richtig: In der Anfangs-Viertelstunde wirkte Todibo nervös und wackelte ein ums andere Mal bedenklich. Danach zeigte er, welch gutes Timing er im Zweikampf hat. Im Spielaufbau überzeugte er, spielte aber bisweilen so riskant, als würde er Schalke mit Barcelona verwechseln.

Fand auch Sascha Riether: "Natürlich wollen wir den Ball auch hinten rausspielen, aber in Barcelona soll ja gar kein Ball lang rausgeschlagen werden, sondern nur ,klein-klein'", sagte er. In der 63. Minute ging Todibo in Mainz vom Feld - er hatte Wadenkrämpfe. "In Deutschland wird, denke ich mal, etwas intensiver trainiert als in Spanien. Daran muss er sich noch gewöhnen", erklärt Riether.

Schalke kann Todibo für 25 Millionen Euro kaufen

Doch wird Schalke im Sommer Todibo wirklich kaufen? Für 25 Millionen Euro kann Sportvorstand Jochen Schneider zuschlagen - viel Geld für die Königsblauen. Wahrscheinlich ist das nicht. Denn viel Spielpraxis dürfte Todibo ab Samstag, wenn RB Leipzig nach Gelsenkirchen kommt (18.30 Uhr/Sky), nicht mehr erhalten. Ozan Kabak und Matija Nastasic sind in der Innenverteidigung gesetzt - und in der aktuellen Schwächephase die Spieler mit der konstantesten Form.

Und zwischen Anfang März und Anfang April kommen Benjamin Stambouli und Salif Sané nach monatelangen Verletzungen zurück. Jean-Clair Todibos Schalke-Zeit dürfte Mitte Mai enden. Obwohl er von Woche zu Woche besser spielt.