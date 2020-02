Schalke 04 Schalke 04: So ist der Stand bei Stambouli und Sane

Gelsenkirchen. Die Langzeitverletzten Benjamin Stambouli und Salif Sane machen Fortschritte. Schalkes Trainer Wagner hat sich zum Defensivduo geäußert.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auch im Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) auf die Innenverteidiger Salif Sane und Benjamin Stambouli verzichten. Trainer David Wagner bestätigt allerdings, dass beide Fortschritte machen und erste Einheiten auf dem Rasen absolvieren konnten.

„Sane und Stambouli machen schon Lauftraining und das Athletikprogramm mit“, erklärte der Coach am Freitagnachmittag. Wie der Trainer schon vor rund einer Woche klarmachte, hoffen die Schalker, dass das Innenverteidiger-Duo im März wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Benjamin Stambouli und Salif Sane fehlen Schalke seit Ende 2019

Der 29-jährige Stambouli fehlt den Königsblauen mit einem Bruch des Fußwurzelknochens bereits seit Oktober 2019. Die Verletzung zog er sich im Revierderby gegen Borussia Dortmund (0:0) zu. Sane (29) laboriert seit Anfang November an einem Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie. Anders als der Franzose absolvierte er zuletzt schon Übungen mit dem Ball.

Zu Saisonbeginn war das Duo Stambouli-Sane in der Innenverteidigung der Gelsenkirchener gesetzt. So standen beide bis zu ihren Verletzungen in allen Bundesligaspielen auf dem Rasen.

Juan Miranda fehlt Schalke rund 14 Tage

Neben den beiden Defensivspezialisten fehlt mit Daniel Caligiuri (32, Teilruptur des Innenbandes) ein weiterer Leistungsträger langfristig. Seit Beginn der Woche vergrößert zudem Juan Miranda das Schalker Lazarett. Die 21-jährige Leihgabe des FC Barcelona hat sich eine Wadenverletzung zugezogen und wird laut Trainer Wagner etwa 14 Tage fehlen.

Wieder zur Verfügung steht allerdings U21-Nationaltorwart Markus Schubert. Wie der Trainer bestätigte, steht er gegen Köln im Kader der Königsblauen: „Markus war komplett im Training, er wird am Samstag wieder zur Mannschaft gehören." Zwischen den Pfosten wird allerdings weiterhin Alexander Nübel stehen, der im kommenden Sommer zu Rekordmeister FC Bayern München wechseln wird.