Schalke-Gerüchte Schalke Transfer-News: RB Leipzig mit Interesse an Todibo?

Gelsenkirchen. Schalke 04 bekommt wohl immer mehr Konkurrenz im Transferpoker um Jean-Clair Todibo. Nun soll auch RB Leipzig Interesse am Verteidiger zeigen.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte zuletzt bestätigt, dass er aktuell immerhin „lose Gespräche“ mit potenziellen Neuzugängen führt. Da der Klub in der Corona-Krise allerdings noch nicht absehen kann, wie hoch der Etat für die kommende Saison ist, führte er an: „Es gibt gute Gründe, warum wir aktuell eine abwartende Position einnehmen.“

Wie "Sport1" nun berichtet, soll Jamie Leweling einer der Schalke-Kandidaten sein. Zudem gibt es neue Gerüchte um Innenverteidiger Jean-Clair Todibo. Neben Bayer Leverkusen soll mit RB Leipzig nun wohl ein weiterer Bundesligist in den Transferpoker um den Franzosen eingestiegen sein.

In diesem Artikel informieren wir Euch am heutigen Montag über die aktuellen Transfergerüchte und News rund um Schalke 04.

Schalke 04 angeblich mit Interesse an Jamie Leweling

Bundesligist FC Schalke 04 soll sich wohl mit einem Transfer von Mittelfeldspieler Jamie Leweling beschäftigen. Wie "Sport 1" berichtet, sollen die Knappen einer von zahlreichen Interessenten für den 19-Jährigen sein, der bei Zweitligist Greuther Fürth unter Vertrag steht.

So heißt es, dass auch Tottenham Hotspur, Udinese Calcio, der AC Mailand und der FC Watford ein Auge auf den gebürtigen Nürnberger geworfen haben sollen. „Es ist doch klar, dass ein Junge mit dem Profil von Jamie und seiner bislang gezeigten Performance nicht unentdeckt bleibt. Das ist in unsere Branche nun mal so, aber wir tun gut daran, den Jungen sich weiter unbekümmert entwickeln zu lassen“, sagt sein Berater Florian Goll zu den Gerüchten.

Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo wohl auf dem Zettel von RB Leipzig

Schalke 04 bekommt wohl weiter Konkurrenz im Transferpoker um Leihspieler Jean-Clair Todibo. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, soll nun auch RB Leipzig Interesse am Innenverteidiger haben, der noch bis Jahresende vom FC Barcelona nach Gelsenkirchen ausgeliehen ist.

In der vergangenen Woche wurde aus Italien berichtet, dass neben der AS Rom unter anderem auch Inter Mailand und die AS Rom über eine Verpflichtung des 20-jährigen Franzosen nachdenken.

Auch Schalke will den talentierten Verteidiger über das Saisonende hinaus halten. Im Leihvertrag ist zwar eine Kaufoption über 25 Millionen Euro verankert, diese wird der Klub aufgrund der finanziell angespannten Situation aber wohl nicht ziehen könne. Aus diesem Grund hofft der Bundesligist, Todibo ein weiteres Jahr ausleihen zu können.

Foto: Sebastian El-Saqqa / firo

Der FC Barcelona soll Todibo nach Informationen der spanischen Zeitung allerdings lieber verkaufen wollen.

Schalke-Vorstand Jochen Schneider spricht über Transferplanungen

Update 08.05., 19.04 Uhr: Trotz der anhaltenden Corona-Krise bastelt Bundesligist Schalke 04 allmählich am Kader für die kommende Saison. Wie Sportvorstand Jochen Schneider in einer Videokonferenz erklärte, an der auch diese Redaktion teilgenommen hat, erklärte, führt er bereits „lose Gespräche“ mit einzelnen Kandidaten.

Schalke 04: Jonjoe Kenny schwrämt von S04 und macht den Fans Hoffnung auf Verbleib

Update 08.05., 15.24 Uhr: Verlieren die Königsblauen am Saisonende einen ihrer wichtigsten Spieler? Nicht, wenn es nach Jonjoe Kenny geht. Denn der englische Fußball-Profi hat den Schritt nach Deutschland zum FC Schalke 04 nicht bereut. „Ich wollte hierher kommen, um den Menschen, aber auch mir selbst etwas zu beweisen“, sagte Rechtsverteidiger, der seit vergangenen Sommer als Leihgabe des FC Everton beim Revierclub spielt, der englischen Zeitung „The Guardian“ (Freitag).

Konzentriert am Ball: Schalkes Jonjoe Kenny. Foto: firo

In kurzer Zeit erwarb sich der kampfstarke 23-Jährige beim Fußball-Bundesligisten den Status eines Publikumslieblings. Schalke würde Kenny gerne über die Saison hinaus halten. Auch Kenny fühlt sich wohl in Gelsenkirchen und macht gute Fortschritte beim Deutsch-Lernen. Die Rolle als Ersatzspieler in der Premier League behagte ihm nicht. „Ich möchte kein Spieler sein, der nur ein paar Spiele macht. Ich war nicht glücklich, viel auf der Bank zu sitzen. Ich möchte Fußball spielen und zeigen was ich drauf habe.“

Schalke 04 lockt Suat Serdar offenbar mit doppeltem Gehalt

Update 08.05., 10.34 Uhr: Schalke 04 will Suat Serdar langfristig binden. Wie die "Bild" berichtet, bieten die Königsblauen dem deutschen Nationalspieler für eine Vertragsverlängerung die Verdopplung seines Gehalts an.

Schalkes Mittelfeld-Stratege Suat Serdar steht seiner Mannschaft wieder zur Verfügung. Foto: firo

Aktuell steht der 22-Jährige noch bis 2022 bei S04 unter Vertrag und soll dem Bericht zufolge zwei Millionen Euro jährlich kassieren. Nun bieten die Schalker Serdar wohl eine Verlängerung bis ins Jahr 2024 bei vier Millionen Euro Jahresgehalt.

Weiter heißt es, dass eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier verankert werden soll. Diese würde wohl ab dem Sommer 2022 greifen.

Vorausgesetzt für eine solche Offerte soll allerdings die Qualifikation für das internationale Geschäft sein. Als aktuell 6.in der Bundesliga sind die Schalker noch auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen.

Schalke-Star Weston McKennie träumt von der Premier League

In Aktion: Weston McKennie von Schalke 04 Foto: firo

Update 08.05., 09.23 Uhr: Mittelfeldspieler Weston McKennie vom FC Schalke 04 träumt von einem Wechsel in die Premier League. „Für mich ist das nächste Ziel England. Mein Traum war es immer, dort zu spielen“, sagt der 21-jährige US-Amerikaner bei DAZN. Und wo? Es solle ein Klub in der Premier League sein, der „um Europa kämpft“, antwortet McKennie. „Champions League oder Europa League“.

Noch ist der gebürtige Texaner allerdings bis 2024 an die Schalker gebunden.

Schalke 04: Hannover lässt Kaufoption für Cedric Teuchert wohl auslaufen

Cedric Teuchert ist aktuell von Schalke 04 an Hannover 96 ausgeliehen. Foto: dpa

Update 07.05., 12.00 Uhr: Bundesligist Schalke 04 muss sich wohl auf Ablöseverhandlungen mit Hannover 96 einstellen. Die "Bild" berichtet, dass die Niedersachen die Kaufoption für Leihspieler Cedric Teuchert haben auslaufen lassen.

Für 1,5 Millionen Euro hätten die 96er den Angreifer dank Option fest verpflichten können. Diese musste allerdings bis zum 30.04 gezogen werden müssen. Sollte Hannover Teuchert halten wollen, müssten beide Vereine die Ablöse nun frei verhandeln.

Teucherts Vertrag auf Schalke läuft noch bis ins Jahr 2021.

Schalke 04: Ex-Torwart Timon Wellenreuther spricht über mögliche Rückkehr

Timon Wellenreuther steht seit 2017 bei Willem II in Tilburg unter Vertrag. Zuvor war er bei Schalke 04 aktiv. Foto: getty Images

Update 07.05., 09.54 Uhr: Der ehemalige Schalke-Torwart Timon Wellenreuther hat ein Rückkehr in die Bundesliga als „ernsthafte Option“ bezeichnet, über seine Zukunft nach dem Saisonabbruch in den Niederlanden aber noch nicht entschieden. Sein Vertrag bei Willem II Tilburg läuft im Sommer aus.

„Es ist noch alles offen, ich habe mich noch nicht entschieden. In der Europa League zu spielen, wäre ein nächster Karriereschritt, ein Wechsel aber auch“, sagte der 24 Jahre alte Fußball-Profi dem „Kicker“ (Donnerstag). Gefragt nach einer Rückkehr in die Bundesliga oder sogar zum FC Schalke 04 sagte er: "Die Bundesliga ist sehr interessant, was Schalke plant, weiß ich nicht.“

Schalke 04: Wie geht es mit Leihspieler Sebastian Rudy weiter?

Sebastian Rudy ist in der laufenden Saison bei der TSG Hoffenheim gesetzt. Foto: dpa

Update 07.05., 09.30 Uhr: Bis zum 30. Juni ist Sebastian Rudy noch an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Doch wie geht es danach weiter? Eine Rückkehr zu Schalke 04 scheint nicht ausgeschlossen, denn Medienberichten zufolge, wollen die Kraichgauer die vereinbarte Kaufoption für den Mittelfeldspieler nicht ziehen.

Schalke angeblich an Fode Ballo-Toure von der AS Monaco interessiert

Update 07.05., 08.00 Uhr: Geht es nach dem Portal "Fußballtransfers.com" zeigt Schalke Interesse an Linksverteidiger Fode Ballo-Toure von der AS Monaco. Neben den Königsblauen sollen allerdings auch RB Leipzig und der FC Chelsea ein Auge auf den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler geworfen haben.

Der 23-Jährige könnte auf Schalke Juan Miranda ersetzen, der derzeit zwar noch vom FC Barcelona ausgeliehen ist, in der laufenden Saison allerdings erst auf fünf Pflichtspiele für Königsblau kommt. Gegenüber der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" erklärte der Spanier zuletzt, dass er sich vorstellen kann, Schalke wieder zu verlassen, sollte er nicht regelmäßiger zum Einsatz kommen.

Ballo-Toure kam in der laufenden Saison regelmäßig für Monaco zum Einsatz (25 Pflichtspiele) und wechselte erst im Januar 2019 für elf Millionen Euro von der LOSC Lille ins Fürstenrum.

Schalke angeblich mit Interesse an Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf

Update 06.05., 17.00 Uhr: Bundesligist Schalke 04 soll angeblich Interesse an Mittelfeldspieler Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf zeigen. Wie die "Bild" berichtet, könnte der 26-jährige Österreicher Königsblau zur kommenden Saison verstärken. Da sein Vertrag ausläuft, wäre er für S04 ablösefrei zu haben.

Fortuna Düsseldorfs Kevin Stöger bejubelt einen seiner Treffer. Foto: getty Images

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider kennt Stöger bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart (Stöger spielte zwischen 2009 und 2013 beim VfB).

