Schalke 04: Trikotsponsor äußert sich zu gemeinsamer Zukunft

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Gelsenkirchen. Prangt beim FC Schalke 04 nach dem Abstieg auch in der 2. Bundesliga der Schriftzug von meinauto.de auf den Trikots der Spieler?

Beim FC Schalke 04 laufen die Vorbereitungen auf die Saison in der 2. Bundesliga. Mindestens so wichtig wie die Frage, welche Spieler das Gerüst der Mannschaft von Trainer Thomas Reis bilden sollen, ist aber auch die wirtschaftliche Situation. Am deutlichsten sichtbar im Bereich der Sponsoren: Wer auf der Brust der Schalke-Profis stehen wird. Als Rückkehrer in die Bundesliga zierte der Online-Neuwagenvertrieb meinauto.de das königsblaue Trikot. Bleibt das nun auch nach dem Abstieg so?