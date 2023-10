Schalke 04 und MSV Duisburg: neue Trainer, neue Hoffnung?

Der Fußball im Ruhrgebiet hat zwei neue Gesichter. Am Montag haben Schalke und der MSV Duisburg ihre neuen Cheftrainer vorgestellt. Karel Geraerts und Boris Schommers beerben die Interimstrainer Matthias Kreutzer und Engin Vural. Natürlich sind die beiden Trainer, die Schalke und den MSV aus der Krise führen sollen, unser großes Thema. In unserer neuen Folge beantworten unsere Experten, MSV-Reporter Dirk Retzlaff und der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, zusammen mit Moderator Timo Düngen alle aktuellen Fragen rund um Schalke und die Zebras.

Essen. Schalke 04 und der MSV Duisburg setzen im Abstiegskampf auf frisches Personal. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Für den FC Schalke 04 wie auch für den MSV Duisburg gilt: Der Ruhrgebietsfußball hat schon mal deutlich bessere Zeiten gesehen. Nach drei Pleiten in Serie sind die Königsblauen in der 2. Bundesliga auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht, Trainer Thomas Reis wurde nach Unstimmigkeiten mit Teilen der Profis freigestellt, der Belgier Karel Geraerts am Montag als Nachfolger präsentiert. Bei den Zebras in der 3. Liga sieht es gar stockduster aus: zwar zuletzt vier Punkte unter Interimscoach Engin Vural, aber dennoch Platz 20, Boris Schommers soll den MSV nun auf die gesicherten Tabellenplätze führen.

In der Länderspielpause haben sowohl Karel Geraerts als auch Boris Schommers nun die Gelegenheit, Schalke 04 beziehungsweise den MSV Duisburg auf Vordermann zu bringen, damit in den letzten Wochen des Jahres die benötigten Punkte eingefahren und die Sorgenfalten sich glätten.

Schalke 04 und MSV Duisburg - finden die Revierklubs den Weg aus der Krise?

Gelingt das Schalke und dem MSV? Darüber spricht Moderator Timo Düngen mit Andreas Berten, als stellvertretender Sportredaktionsleiter häufig bei Schalke 04, in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Ebenfalls Thema ist ein anderes Kellerkind - der MSV Duisburg, der am Dienstagabend mit dem Aus im Niederrheinpokal beim Oberligisten KFC Uerdingen einen weiteren Tiefschlag erlebte. MSV-Experte Dirk Retzlaff spricht über den neuen Trainer, seinen ersten Fehler und die Aussichten der Zebras, mit der aktuellen Besetzung des Vorstands noch mal besseren Zeiten anzustreben. Viel Spaß beim Reinhören!

Schalke: News und Hintergründe

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

