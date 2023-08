Schalke 04 vor Lautern - die PK mit Trainer Thomas Reis im Liveticker

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat vor dem Heimspieldebüt in der 2. Liga noch einen Spieler verpflichtet. Hier gibt es ab 13 Uhr die Presskonferenz im Liveticker.

Es gibt beim FC Schalke 04 einiges zu bereden: Der Saisonauftakt beim Hamburger SV ist vom Ergebnis her mit dem 3:5 in die Hose gegangen, dann haben sich die Königsblauen auch noch von Vorstands-Chef Bernd Schröder getrennt. Und nun steht das erste Heimspiel der Saison am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1) gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Was Trainer Thomas Reis vorher auf der Pressekonferenz zu sagen hat, können Fans hier heute (ab 13 Uhr) im Liveticker verfolgen.

Schalke gegen Lautern: Kann Baumgartl die Abwehr stabilisieren?

Gegen Lautern kommt es für Schalke 04 darauf an, die Abwehrleistung zu stabilisieren. Kann Timo Baumgartl, der in Hamburg noch nicht im Kader war, mehr Sicherheit geben? Und wie plant Thomas Reis mit Yusuf Kabadayi, den S04 heute noch von der Reserve des FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet hat? Die Antworten gibt der Trainer bei der PK.

