Schalke 04: Wagner fordert Verbesserung des Videoassistenten

Als David Wagner am Dienstagabend im DFB-Pokal-Achtefinale gegen Hertha BSC (3:2 n. V.) die Rote Karte sah, wusste der Trainer des FC Schalke 04 nicht, wie ihm geschah. Nach Eingreifen des Video-Assistenten hatte Schiedsrichter Harm Osmers den 48-Jährigen in der 100. Minute aus dem Innenraum verwiesen. Der Grund: „Verzögerung der Spielfortsetzung.“

Wirklich verstehen konnte diese Begründung niemand, der das Pokal-Spektakel verfolgt hatte. Am Freitag gestand sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Fehler ein und gab bekannt, dass die Ermittlungen gegen Wagner eingestellt worden sind.

David Wagner: Videobeweis sollte nicht zu mehr Konfusion führen

Vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/ Sky) gibt sich der Trainer trotz des Wirbels nicht nachtragend. „So etwas passiert“, sagte er. Trotzdem hat die Szene für ihn Symbolcharakter, denn sie steht seiner Meinung nach exemplarisch für eine fehlerhafte Nutzung des Video-Assistenten in Deutschland. „Wir müssen den Einsatz dieser Technologie verbessern, damit wir nicht Gefahr laufen, dass es kontraproduktiv wird. Am Ende sollte es zu mehr Gerechtigkeit und nicht zu mehr Konfusion führen“, erklärte Wagner. Ein wichtiger Schritt wäre für ihn eine bessere Einbindung der Trainer: „Ich plädiere, sich mit den Leuten, die zum Spiel gehören, an einen Tisch zu setzen.“

Laut Wagner greife der Video-Assistent viel zu häufig ein, was nicht nur die Nerven von Zuschauern und Spielern strapaziere, sondern auch die der Unparteiischen. „Statt sie zu stärken, verunsichern wir sie. Ihnen wird die Hoheit genommen. Wenn sich 100 Leute eine Szene angucken und 99 sagen, dass es Rot ist, dann ist das eine klare Fehlentscheidung. Nicht, wenn es 70 sind“, sagt er und ergänzt: „Es wäre besser, wenn dieser Graubereich beim Schiri bleibt. Ihn weiterzugeben führt zu weniger Emotionen und es gibt eine Fehlerquelle mehr.“ Wie es im schlechtesten Fall laufen kann, hat Schalke Dienstag erfahren.